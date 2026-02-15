Los números de Franco Mastantuono en Real Madrid que preocupan a Scaloni de cara al Mundial 2026
Franco Mastantuono no sumó minutos en la victoria del Merengue ante Real Sociedad y su falta de continuidad ya pone en alerta máxima a la Scaloneta.
El presente de Franco Mastantuono en Real Madrid ya dejó de ser un caso aislado, sobre todo para Lionel Scaloni. La joya ex River no ingresó ni un minuto en la goleada 4-1 ante Real Sociedad en el Santiago Bernabéu y su falta de continuidad ya no pasa desapercibida en la Selección argentina.
Los pocos minutos que sumó Franco Mastantuono en la temporada con el Real Madrid
En la Liga de España, el delantero zurdo de 18 años apenas acumula 751 minutos contabilizando las 24 fechas disputadas hasta el momento. Si bien en el medio sufrió una pubalgia que lo marginó de las canchas por un tiempo, también influyeron las decisiones tácticas del cuerpo técnico: primero con Xabi Alonso y ahora con Álvaro Arbeloa en el banco merengue.
Y si se toman en cuenta todas las competencias, Mastantuono suma 1.170 minutos en la temporada. Además, su participación total también es baja: jugó 24 partidos, marcó tres goles y dio una asistencia, números que contrastan con las expectativas que generó tras su llegada al equipo más importante del mundo.
Scaloni, en alerta por la poca continuidad del ex River
Más allá de eso, la máxima preocupación no se limita a la Casa Blanca: En la Albiceleste siguen de cerca su situación, ya que Scaloni dejó claro en más de una oportunidad que prioriza futbolistas con rodaje a la hora de armar la lista para Mundial 2026. Para el DT, llegar con ritmo es clave, sin importar el equipo o la liga en la que juegue cada convocado.
A su vez, el dato que termina de explicar su presente en Real Madrid es otro: para encontrar su último partido completando los 90 minutos hay que remontarse al 1° de noviembre de 2025, cuando fue titular ante Valencia. Con la Copa del Mundo cada vez más cerca, su situación se vuelve un tema a seguir de cerca y que genera preocupación en el predio de la AFA.