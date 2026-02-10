No se vio en TV: el fuerte reclamo de Kylian Mbappé a Mastantuono en la victoria del Real Madrid ante Valencia

En la última jugada del triunfo del Merengue en Mestalla, el astro francés se enojó con Franco Mastantuono y su reacción fue viral en las redes.

Franco Mastantuono vive en una montaña rusa de sensaciones. En pocos días puede pasar del reconocimiento generalizado a quedar bajo la lupa. Tras un tramo en el que recuperó protagonismo en la gestación ofensiva —aportando desequilibrio, llegadas al gol y pases filtrados—, el mediocampista volvió a exhibir altibajos en su rendimiento y las críticas no se hicieron esperar, tanto desde las tribunas como dentro del propio campo de juego.

Ese escenario volvió a quedar expuesto el domingo, durante la victoria del Real Madrid por 2-0 ante Valencia. En una acción sobre el borde del área, el surgido en River capturó un envío largo desde el sector izquierdo, perfiló su zurda y ensayó un remate de media distancia que salió con demasiada potencia y terminó perdiéndose en las gradas del Mestalla.

Franco Mastantuono 16x9 Franco Mastantuono otra vez en la lupa de los hinchas del Real Madrid. @RealMadrid Aunque se trató de una acción puntual y ya en tiempo adicionado, la jugada no pasó inadvertida. De inmediato comenzó a circular con fuerza en las redes sociales, donde una parte de la afición española la utilizó como argumento para apuntar contra el mediocampista. La inversión realizada por la dirigencia que encabeza Florentino Pérez —60 millones de euros brutos— potencia el nivel de exigencia y alimenta la percepción de que el futbolista todavía no logró justificar plenamente su llegada.

El brutal enojo de Kylian Mbappé con Franco Mastantuono Para colmo, la secuencia incluyó un gesto elocuente de Kylian Mbappé. Mientras Mastantuono amagaba en el borde del área, el atacante francés aguardaba desmarcado sobre la medialuna a la espera de una cesión que nunca apareció. La reacción fue inmediata: visiblemente molesto, le reclamó el balón a los gritos "¡Pásame la pelota, dámela a mí!” y acompañó el reproche con un marcado ademán de fastidio.