La respuesta de Mastantuono a las críticas, tras su gol histórico: "No me creo Messi ni la peor compra del Real Madrid"

Luego de una noche soñada en el Santiago Bernabéu, Franco Mastantuono pasó por los micrófonos y dejó una sincera reflexión sobre su presente en la Casa Blanca.

Franco Mastantuono tuvo su noche más especial desde que llegó al Real Madrid. La joya argentina fue protagonista en la goleada 6-1 frente al Mónaco por la Champions League, marcó su primer gol en el certamen y cambió silbidos por aplausos en el Santiago Bernabéu en medio de un presente complejo.

El descargo de Franco Mastantuono tras marcar su primer gol en la Champions Tras completar su mejor partido en el Merengue, el juvenil de 18 años se sinceró sobre su actualidad y, con autocrítica de por medio, confesó que el recorrido hasta el momento no ha sido fácil. “No tuve mis mejores primeros seis meses, ni cerca de lo que yo puedo ser, pero todo sirve para aprender. Faltan seis meses, los más decisivos. Voy a ir por eso para mostrar mi mejor versión”, afirmó en zona mixta.

Uno de los momentos más fuertes de su descargo llegó cuando se refirió a las críticas actuales por su rendimiento, donde incluyó también a las comparaciones. “Las entiendo también. Desde que soy chico tuve la suerte y la desgracia de que se hable de mí, de mi parte futbolística”, explicó. Y fue más allá: “Pudieron decir cosas como que era el nuevo Messi y pudieron decir que era un desastre, la peor compra del Real Madrid. No me creo ni que soy Messi... Nunca voy a ser Messi. Y no me creo que soy la peor compra del Real Madrid”, sentenció.

La reflexión de Franco Mastantuono sobre las críticas en Real Madrid tras su primer gol en la Champions. La reflexión de Franco Mastantuono sobre las críticas en Real Madrid tras su primer gol en la Champions. Para cerrar, Mastantuono dejó una reflexión para lo que viene, donde aseguró: “Trabajo para estar bien, para ser esa mejor versión. Sé que la puedo tener. Trabajo para eso. Las críticas, cuando son con mala intención, sí duelen. Pero después, estamos en la elite del fútbol y las críticas son justas”.

El tanto ante Mónaco no solo significó su estreno goleador en la Champions, sino también su primera conquista en el mítico estadio del Real Madrid. Con apenas 18 años y 159 días, el ex River se convirtió en el segundo argentino más joven en anotar en el máximo torneo europeo, por detrás de Lionel Messi (18 años y 131 días).