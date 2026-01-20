¡Bombazo en Boca! El delantero que jugó en otro grande y fue ofrecido: le gusta a Riquelme

En las últimas horas, a Juan Román Riquelme le acercaron un nombre de un importante futbolista que ya buscó en el pasado para Boca y jugaría el Mundial 2026.

El desplante de Marino Hinestroza, que finalmente jugará en Vasco da Gama, fue un baldazo de agua fría para un Boca que es uno de los dos equipos que todavía no sumó refuerzos (el otro es Banfield) para este 2026. A una semana del cierre del mercado de pases, el Xeneize sigue activo y en las últimas horas surgió un nombre que movió el avispero.

Ángel Romero fue ofrecido a Boca, que avanzaría en su llegada Mientras sigue negociando por Alexis Cuello, al club de la Ribera le ofrecieron a Ángel Romero, el delantero paraguayo de 33 años que está libre tras no renovar su contrato con el Corinthians de Brasil, donde dejó su huella marcada: es el extranjero con más partidos (377) y más goles (67) en la historia del club brasileño.

La noticia fue revelada por Julio Pavoni, periodista que cubre el día a día de Boca en TyC Sports, en el programa Presión Alta, quien además aseguró que el entorno del ex San Lorenzo se contactó directamente con Juan Román Riquelme para acercarle el nombre de un viejo anhelo.

Ángel Romero fue ofrecido a Boca y es del gusto de Riquelme. Ángel Romero fue ofrecido a Boca y es del gusto de Riquelme. Video: TyC Sports No es un secreto que al presidente de Boca le gusta Romero. De hecho, lo buscó en 2022, cuando su hermano Óscar jugaba en el Xeneize pero en aquel momento las negociaciones no llegaron a buen puerto y el actual delantero de la Selección de Paraguay, que tiene muchas chances de ir al Mundial, terminó emigrando al Cruz Azul de México.