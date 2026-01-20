Marino Hinestroza rompió el silencio tras arreglar con Vasco da Gama y provocó polémica en Boca

A horas de acordar su llegada al Brasileirao, Marino Hinestroza fue protagonista en redes con una insólita declaración sobre su frustrado pase a Boca.

La negociación nunca se anunció oficialmente ni tampoco tuvo un cierre formal, pero la novela entre Boca y Marino Hinestroza bajó el telón con un particular episodio. Horas después de que se confirmara su llegada a Vasco da Gama, el extremo colombiano rompió el silencio con una declaración tan inesperada como desconcertante.

La insólita frase de Hinestroza a una periodista tras dejar plantado a Boca El episodio se dio en redes sociales y duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para reactivar el tema y, sobre todo, sembrar la polémica en el pueblo xeneize. Resulta que el ex Atlético Nacional respondió a una historia de Instagram de la periodista Yoana Don, quien escribió. "Se terminó la novela del verano. Que lindo le hubiera quedado la de Boquita a Marino Hinestroza". Lejos de esquivar el tema y al ser etiquetado, el jugador dejó un mensaje corto y directo que no pasó inadvertido.

“Qué lindo hubiera sido”, escribió el futbolista, acompañado por un emoji llorando. Sin necesidad de aclaraciones ni comunicados, la frase dejó al descubierto que el interés por ponerse la camiseta azul y oro existió y que no fue una alternativa más dentro de su abanico de opciones, aunque finalmente su destino será el Brasileirao.

"Que lindo hubiera sido", la frase de Marino Hinestroza tras cerrar con Vasco que generó polémica en Boca. "Que lindo hubiera sido", la frase de Marino Hinestroza tras cerrar con Vasco que generó polémica en Boca. Foto: captura de @yoanadon Fin de la novela: el colombiano jugará en Vasco da Gama Durante varias semanas, el nombre de Hinestroza circuló con mucha fuerza en Boca. Hubo contactos, varias trabas y negociaciones que avanzaron hasta que apareció Vasco, que alcanzó un acuerdo fugaz con Atlético Nacional y se quedó con el 80% del pase a cambio de US$6.000.000, un monto superior al que había acordado el Xeneize y que terminó siendo la clave de la negociación.