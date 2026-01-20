Marino Hinestroza jugará en Vasco da Gama: cuánto dinero más ofreció el club brasileño que Boca
Vasco da Gama mejoró la oferta, cerró rápido a Marino Hinestroza y se quedó con el extremo colombiano. En Boca, preocupación a días del debut oficial.
Se terminó la novela, aunque no con el final que Boca esperaba. Marino Hinestroza acordó su salida de Atlético Nacional y será nuevo jugador de Vasco da Gama, que apareció sobre el cierre y puso más dinero sobre la mesa para quedarse con el extremo colombiano de 23 años.
La oferta del Xeneize era de 5 millones de dólares por el 80 por ciento del pase, ya que el 20 restante pertenece al Columbus Crew de la MLS. Cuando todo parecía encaminarse, el club brasileño igualó las pretensiones del conjunto de Medellín y aceleró la definición.
Te Podría Interesar
Vasco Da Gama superó la oferta de Boca y le arrebató a Hinestroza
Vasco da Gama ofreció 6 millones de dólares limpios, se hizo cargo de todos los impuestos de la operación y cerró el acuerdo este martes, superando a Boca tanto en lo económico como en las condiciones contractuales para el futbolista.
El equipo carioca, dirigido por Fernando Diniz, sumará así a Hinestroza como refuerzo para una temporada en la que disputará la Copa Sudamericana 2026. El colombiano firmará contrato hasta diciembre de 2030, con opción de extender por un año más.
En Boca, el golpe fue fuerte. A cinco días del debut oficial en la temporada 2026, el club todavía no sumó refuerzos y perdió al que era su principal objetivo. Juan Román Riquelme y Claudio Úbeda se quedaron sin su primer refuerzo del año.
Cómo sigue el mercado de pases de Boca
Con la caída de Hinestroza y la negativa de San Lorenzo por Alexis Cuello, Boca no tiene negociaciones activas. Hubo una consulta por Maher Carrizo y Gastón Hernández interesa, pero sin gestiones formales. El mercado avanza y en Brandsen 805 crece la preocupación.