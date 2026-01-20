Sorpresa total: la decisión del Chelsea con Enzo Fernández que sacude al mercado de pases europeo

La postura del club inglés marca un cambio de escenario para Enzo Fernández y reaviva el interés de los gigantes del continente.

Chelsea abrió la puerta a una posible salida de Enzo Fernández y la señal no pasó desapercibida en Europa. El mediocampista argentino, uno de los referentes del equipo, dejó de ser intocable y el club estaría dispuesto a escuchar ofertas de gran magnitud en la próxima ventana de transferencias.

La postura no implica una necesidad urgente de vender, pero sí un giro respecto de lo que se sostenía hasta hace poco. En Stamford Bridge entienden que, ante una propuesta fuera de mercado, el escenario podría cambiar y sentarse a negociar dejaría de ser una excepción.

El nombre del doble campeón del mundo (con la Selección argentina, en 2022, y los Blues, en 2025) empezó a circular con fuerza en las últimas semanas. Desde Francia, L'Équipe señaló que el Paris Saint-Germain lo tiene en carpeta, mientras que en Inglaterra surgieron versiones sobre el interés del Real Madrid. En esa línea, la BBC de Londres fue clara: Chelsea vendería a Enzo Fernández al precio adecuado.

A pesar de que el ex River tiene contrato vigente hasta 2032, el objetivo del club sería recuperar la enorme inversión realizada. Fue comprado al Benfica por una cifra cercana a los 121 millones de euros y cualquier negociación partiría desde números muy elevados. Desde Francia aseguran que el PSG podría poner sobre la mesa alrededor de 150 millones de dólares.

La actualidad del Chelsea en la Premier League Enzo Fernández Brentford Enzo Fernández fue titular y dio una asistencia en el último triunfo del Chelsea ante el Brentford por la fecha 22 de la Premier League. EFE Más allá de los rumores, Enzo sigue siendo una pieza central en el funcionamiento del equipo. El reciente triunfo 2-0 ante Brentford por la Premier League mantuvo a los Blues en la pelea por el ingreso a la próxima Champions League. Actualmente marchan sextos con 34 puntos, detrás de Liverpool (36) y Manchester United (35).