Los dos gigantes de Europa que están interesados en Enzo Fernández, de gran presente en Chelsea

Enzo Fernández es seguido de cerca por dos de los equipos más grandes de Europa de cara a la temporada 2026/27.

Enzo Fernández es unos de los futbolistas argentinos de mejor presente en Europa. Titular indiscutido y segundo capitán (por detrás de Reece James), es uno de los jugadores más regulares del Chelsea y uno de sus principales valores del plantel, con contrato vigente a largo plazo, nada menos que hasta mediados de 2032.

Sus grandes rendimientos y juventud (cumplirá 25 años el sábado) lo hacen objeto de deseo de muchos de los más grandes clubes de Europa, que cada mercado de pases posan sus ojos en él, aunque las pretensiones económicas de los Blues -que pagaron 121 millones de euros por él en 2023-, hace que no muchas instituciones puedan ilusionarse con ficharlo.

Los clubes europeos que quieren a Enzo Fernández Enzo Fernández - Chelsea Enzo Fernández está teniendo una gran temporada en Chelsea y es seguido de cerca por PSG y Real Madrid. EFE Sin embargo, hay algunos equipos que no tienen muchas (o ninguna) limitaciones de dinero, por lo que pueden ponerse en la mira contratar al ex River, como es el caso del París Saint Germain. Según informó L'Equipe, la dirigencia del gigante francés tiene como uno de los principales objetivos para reforzarse al joven volante argentino.

El respaldo económico qatarí hace que el PSG pueda ilusionarse con contratar a cuanto futbolista quiera, valga lo que valga, y estaría dispuesto a poner en la mesa lo que el Chelsea pida por el campeón del mundo. Sin embargo, la idea no sería sumarlo en el corriente mercado de pases de mitad de temporada, sino en el próximo, de cara a la 2026/27, para renovar el mediocampo.