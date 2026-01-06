Tras la salida de Maresca, el Chelsea de Enzo Fernández, Garnacho y Buonanotte tiene nuevo entrenador

Luego de la sorpresiva partida del entrenador italiano, el Chelsea acordó la llegada de Liam Rosenior, quien se encontraba dirigiendo al Racing de Estrasburgo.

El Chelsea ha contratado a Liam Rosenior como sustituto de Enzo Maresca, quien decidió separar su camino del elenco londinense el 1 de enero, según confirmó este martes la entidad londinense.

Rosenior, de 41 años, ejercía hasta este martes como técnico del Estrasburgo, club que guarda estrechos lazos con el Chelsea porque comparten propiedad, lo que ha agilizado las negociaciones y permitido al entrenador viajar en las últimas horas a Londres para concretar su fichaje.

El Chelsea anunció a Liam Rosenior como su nuevo DT El técnico inglés, que había anunciado en las últimas horas que existían las conversaciones y que "probablemente" se convertiría en el nuevo entrenador del equipo que tiene en sus filas a los argentinos Enzo Fernández, Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte, ha firmado un contrato hasta 2032.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ChelseaFC/status/2008482520463970531&partner=&hide_thread=false Chelsea Football Club is delighted to announce the appointment of Liam Rosenior as head coach of the men’s team.



Welcome to Chelsea, Liam! — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 6, 2026 "Siento mucho honor de ser entrenador del Chelsea. Este es un club con un espíritu único y con una historia orgullosa de ganar títulos", dijo Rosenior. "Mi trabajo es proteger la identidad del club y crear un equipo que refleje esos valores en cada partidos que juguemos. Que me confíen este trabajo significa todo para mí y quiero agradecérselo a todos los involucrados por la oportunidad y la fe depositada en mí. Lo daré todo para conseguir el éxito que este club se merece", agregó.

Maresca salió del Chelsea a comienzos de año debido a los malos resultados del equipo, con una sola victoria en los últimos siete partidos, y las discrepancias con la directiva, a la que consideraba entrometida en sus decisiones.