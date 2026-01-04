Enzo Fernández salvó de la derrota al Chelsea ante el Manchester City con un gol sobre el final

Enzo Fernández, mediocampista del Chelsea, apareció en la última jugada y marcó el 1-1 ante el Manchester City de Guardiola por la Premier League.

Antes de convertir el tanto del empate agónico, Enzo Fernández tuvo un cruce con el arquero italiano del City, Gianluigi Donnarumma.

El Chelsea empató 1-1 ante el Manchester City este domingo, por la fecha 20 de la Premier League, gracias a un gol agónico de Enzo Fernández. El volante argentino apareció en la última jugada del encuentro y le dio un punto valioso al conjunto londinense en su visita al Etihad Stadium.

El equipo de Pep Guardiola fue ampliamente superior durante gran parte del partido y logró ponerse en ventaja con un tanto de Erling Haaland, que reflejó el dominio del City tanto en el primer tiempo como en el complemento. Chelsea sufrió, corrió detrás de la pelota y pareció resignado a la derrota.

Sin embargo, cuando el reloj marcaba el cierre del partido, llegó la jugada decisiva. Malo Gusto desbordó por derecha y metió un centro rasante que generó una serie de rebotes dentro del área. Allí apareció Enzo Fernández, atento y oportuno, para empujar la pelota al fondo de la red y sellar el empate definitivo.

Con este resultado, el Manchester City quedó como escolta del Arsenal con 42 puntos, a seis del líder, mientras que el Chelsea alcanzó las 31 unidades y se ubicó quinto, en zona de UEFA Europa League, superando por diferencia de gol al Manchester United.