La Ciudad perdonará deudas y eliminará tasas a clubes deportivos de capital

En medio de la crisis económica que golpea de lleno a las instituciones deportivas, la Ciudad de Mendoza lanzó una medida que puede significar un verdadero salvavidas financiero para decenas de clubes. A partir de un nuevo programa municipal, las entidades podrán regularizar deudas acumuladas, quedar eximidas de tasas futuras y recibir acompañamiento técnico del Estado local.

La iniciativa fue presentada bajo el nombre de Programa de Integración Deportiva y apunta a fortalecer el rol social de los clubes barriales y deportivos del departamento. La propuesta establece un sistema de reciprocidad: los clubes ofrecen actividades para la comunidad y, a cambio, el municipio otorga beneficios fiscales y económicos.

Regatas realizó un acuerdo con un club histórico del fútbol mendocino.

El Mendoza de Regatas es uno de los clubes que se encuentran en el Parque. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

El dato más fuerte pasa por el impacto directo en las finanzas institucionales. Según informó la comuna, las entidades podrán acceder a la condonación de deudas municipales acumuladas por distintos conceptos, una medida que representa un alivio económico clave para muchos espacios que arrastran complicaciones desde hace años.

Además, mientras el convenio permanezca vigente, los clubes quedarán eximidos del pago de Tasas por Servicios a la Propiedad Raíz y Derechos de Comercio, dos obligaciones que suelen representar un gasto importante dentro de las economías deportivas.

Desde el municipio explicaron que el objetivo es transformar a los clubes en centros activos de integración social, desarrollo deportivo y contención comunitaria. Por eso, cada institución interesada deberá presentar un proyecto detallando las actividades que pondrá a disposición de los vecinos, el público alcanzado y la infraestructura disponible.

La Municipalidad realizará auditorías y seguimientos periódicos para verificar que las propuestas se cumplan y que los beneficios fiscales efectivamente se traduzcan en oportunidades para la comunidad.

Gimnasia y Maipú se verán las caras en el Víctor Legrotaglie este sábado Foto: ALF PONCE / MDZ Gimnasia y Esgrima, uno de los clubes emblemáticos de la ciudad de Mendoza. ALF PONCE / MDZ

Clubes deportivos de Capital: un respiro financiero

La inscripción se realizará de manera digital a través de la Ventanilla Única municipal al siguiente mail: [email protected] . Las instituciones deberán enviar un correo electrónico con el asunto: “Solicitud de Eximición y Condonación de Tasas – Club [Nombre]”.

Entre los requisitos figuran:

Nota dirigida al intendente Ulpiano Suarez.

DNI del representante legal.

Estatuto y personería jurídica.

Acreditación de domicilio social en Ciudad.

Documentación sobre instalaciones e infraestructura.

La propuesta incluye además asesoramiento técnico municipal durante todo el proceso, buscando facilitar la incorporación de los clubes al programa.

Con esta medida, la Ciudad apuesta a reforzar el vínculo con las instituciones intermedias y generar un esquema donde el deporte vuelva a ocupar un rol central como herramienta de integración y desarrollo social.