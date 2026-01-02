El tremendo posteo de Enzo Fernández para Maresca tras ser echado como DT del Chelsea: "Ojalá nos..."

Tras la decisión del Chelsea de interrumpir el ciclo del entrenador campeón del mundo, Enzo Fernández rompió el silencio con un mensaje cargado de gratitud.

La salida de Enzo Maresca como entrenador del Chelsea no pasó inadvertida para Enzo Fernández. Luego de que el club londinense anunciara este jueves la destitución del técnico italiano, el mediocampista argentino utilizó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje de despedida, en reconocimiento a un ciclo que dejó títulos y una marcada influencia en su rendimiento personal.

En una historia de Instagram, el campeón del mundo compartió una imagen abrazado a Maresca y escribió: “Míster, gracias por todo lo compartido y vivido en esta etapa, aprendí mucho y valoro cada consejo y experiencia. Te deseo lo mejor a vos y a tu Cuerpo Técnico. Obtuvimos dos títulos juntos que nunca olvidaré. Muchos éxitos para ustedes y ojalá nos volvamos a cruzar en el camino”. Un mensaje directo y sin vueltas, que reflejó el vínculo entre ambos.

La historia con la que Enzo Fernández despidió a Maresca La story de Enzo Fernández para despedir a Maresca La sentida despedida de Enzo Fernández a Enzo Maresca en sus redes sociales. @enzojfernandez El entrenador fue clave en el crecimiento futbolístico de Enzo F. dentro del Chelsea. Si bien el argentino ya había mostrado destellos antes de su llegada, con Maresca encontró regularidad y protagonismo. Compartiendo el mediocampo con Moisés Caicedo y, en ocasiones, con mayor libertad ofensiva, el ex River atravesó su mejor momento en el club: marcó 14 goles y dio 19 asistencias durante el ciclo del italiano.

Desde la institución, el Chelsea también reconoció el trabajo del DT en un comunicado oficial. “Durante su etapa en el club, Enzo guió al equipo al éxito en la UEFA Conference League y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Estos logros serán una parte importante de la historia reciente del club”, señalaron, al tiempo que explicaron que el cambio buscó “darle al equipo la mejor oportunidad de volver a encarrilar la temporada”.