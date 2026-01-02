Histórico: la leyenda que fue invitada a jugar el Abierto de Australia y romperá un impactante récord

Tras cuatro años de ausencia, recibió una wildcard y disputará el Australian Open, superando una marca que llevaba más de una década vigente.

El Abierto de Australia tendrá en 2026 un regreso tan inesperado como histórico: una figura consagrada del tenis femenino volverá al cuadro principal a los 45 años y se convertirá en la jugadora más longeva en competir en Melbourne, superando una marca que llevaba más de una década vigente.

Venus Williams regresa al Abierto de Australia y marcará un récord Venus Williams volverá a decir presente en el Australian Open y lo hará marcando un hito en la historia del tenis femenino. A los 45 años, la estadounidense fue invitada con una wildcard y se convertirá en la jugadora más longeva en disputar el cuadro principal del certamen de Melbourne, superando el récord que ostentaba la japonesa Kimiko Date, quien había competido con 44.

Venus Williams Australian Open 2026 Venus Williams disputó el pasado US Open 2025 en New York. @AustralianOpen La organización del torneo le otorgó una de las ocho invitaciones especiales en reconocimiento a su trayectoria. “Estoy agradecida de tener la oportunidad de volver a un lugar que significó tanto para mí”, expresó Venus, quien nunca pudo consagrarse campeona en Australia, aunque fue finalista en 2003 y 2017, ambas veces derrotada por su hermana Serena.

Como parte de su preparación, la ex número 1 del mundo disputará el Auckland Classic y el Hobart International, torneos previos al Grand Slam oceánico. Será la primera vez desde 2023 que compita profesionalmente fuera de Estados Unidos, en un regreso que genera enorme expectativa dentro del circuito.

7x Grand Slam champion, @Venuseswilliams pic.twitter.com/KuByXJro2p — #AusOpen (@AustralianOpen) January 1, 2026 Venus debió atravesar años complejos marcados por problemas de salud. Padece el Síndrome de Sjögren y fue operada de leimiomas, situación que la obligó a estar 16 meses alejada de las canchas. Aun así, su vínculo con el Abierto de Australia es extenso: debutó en 1998 y desde entonces participó en 21 ediciones, alcanzando como mejor resultado los cuartos de final.