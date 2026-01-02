La contundente frase de Vila sobre Sebastián Villa en medio del interés de Gallardo por llevarlo a River: "Sabemos que se..."

Daniel Vila confirmó que Sebastián Villa se irá de Independiente Rivadavia y dejó una frase contundente mientras crece el interés de Santos y suena en River.

Sebastián Villa es una de las piezas más codiciadas del mercado y Daniel Vila confirmó públicamente que su salida es cuestión de tiempo.

El futuro de Sebastián Villa empieza a definirse y en Independiente Rivadavia ya no lo esconden. En medio del interés concreto del Santos de Brasil y con River atento a la situación, Daniel Vila, presidente de la Lepra, dejó una declaración contundente sobre la salida del colombiano que agitó el mercado de pases.

“El libro de pases todavía no está abierto, pero hay ofertas y conversaciones avanzadas. Sabemos que Villa se va a ir”, aseguró Vila, quien además explicó que la salida forma parte de un compromiso asumido con el jugador en julio, pese a que tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027. La frase fue pronunciada en una entrevista con Radio Splendid y dejó en claro que el ciclo del extremo en Mendoza está llegando a su fin.

Consultado sobre el supuesto llamado de River, el dirigente fue cauto. "De varios clubes han llamado. No voy a decir de quiénes porque es un tema de confidencialidad. No puedo decir ni que sí ni que no", explicó, marcando una postura de absoluta reserva mientras las negociaciones avanzan por debajo de la mesa.

Del lado del Millonario, el nombre de Villa está en análisis. Según informó la periodista Sarita Sklate, Marcelo Gallardo ve con buenos ojos la posibilidad de sumarlo y evalúa seriamente su incorporación. Si bien existen reparos dirigenciales por el costo político que implicaría contratar a un ex Boca con una condena por violencia de género, el interés es real y está sobre la mesa.