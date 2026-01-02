Lionel Scaloni recibió el Año Nuevo en la vereda de su casa en Pujato: la imperdible imagen
Scaloni recibió el 2026 en la vereda de su casa en Pujato, junto a su familia y vecinos, en una escena sencilla que volvió a reflejar su perfil bajo.
Lionel Scaloni volvió a demostrar que, más allá de los títulos y la gloria, sigue siendo uno más en su pueblo. El entrenador de la Selección argentina recibió el Año Nuevo en la vereda de su casa en Pujato, rodeado de su familia, amigos y vecinos, en una postal tan simple como representativa de su manera de vivir el fútbol y la vida.
Como ya es costumbre cada fin de año, el DT regresó a su ciudad natal para pasar las fiestas junto a los suyos. Lejos de grandes celebraciones privadas, eligió compartir la llegada del 2026 en la puerta de su casa, con una mesa armada sobre la vereda y el saludo constante de quienes pasaban en auto o se acercaban a darle un abrazo.
Lionel Scaloni, como siempre: familia, barrio y perfil bajo
La escena no tardó en recorrer las redes sociales. En los videos que se viralizaron durante la noche del 31 de diciembre y las primeras horas del 1° de enero se lo vio distendido, charlando, sonriendo y levantando la mano para saludar, mientras los chicos jugaban y celebraban a pocos metros del técnico campeón del mundo.
En Pujato, su presencia ya forma parte del paisaje, pero nunca deja de generar movimiento. Vecinos y curiosos se acercan cada año con la misma naturalidad con la que Scaloni se presta al saludo, fiel a un perfil bajo que mantuvo incluso después de conquistar la Copa del Mundo y la Copa América.
El 2026 será un año especial para la Selección argentina, con el Mundial como gran objetivo en el horizonte. Y mientras la Scaloneta se prepara para nuevos desafíos, su líder eligió empezar el camino como siempre: en casa, con los suyos y con los pies bien apoyados en el barrio que lo vio crecer.