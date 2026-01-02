Lionel Scaloni recibió el Año Nuevo en la vereda de su casa en Pujato: la imperdible imagen

Scaloni recibió el 2026 en la vereda de su casa en Pujato, junto a su familia y vecinos, en una escena sencilla que volvió a reflejar su perfil bajo.

Lionel Scaloni volvió a demostrar que, más allá de los títulos y la gloria, sigue siendo uno más en su pueblo. El entrenador de la Selección argentina recibió el Año Nuevo en la vereda de su casa en Pujato, rodeado de su familia, amigos y vecinos, en una postal tan simple como representativa de su manera de vivir el fútbol y la vida.

Como ya es costumbre cada fin de año, el DT regresó a su ciudad natal para pasar las fiestas junto a los suyos. Lejos de grandes celebraciones privadas, eligió compartir la llegada del 2026 en la puerta de su casa, con una mesa armada sobre la vereda y el saludo constante de quienes pasaban en auto o se acercaban a darle un abrazo.

Lionel Scaloni, como siempre: familia, barrio y perfil bajo Lionel Scaloni recibió el Año Nuevo sentado en la vereda de su casa de Pujato Lionel Scaloni recibió el Año Nuevo sentado en la vereda de su casa de Pujato. Video: Pujato Digital. La escena no tardó en recorrer las redes sociales. En los videos que se viralizaron durante la noche del 31 de diciembre y las primeras horas del 1° de enero se lo vio distendido, charlando, sonriendo y levantando la mano para saludar, mientras los chicos jugaban y celebraban a pocos metros del técnico campeón del mundo.

En Pujato, su presencia ya forma parte del paisaje, pero nunca deja de generar movimiento. Vecinos y curiosos se acercan cada año con la misma naturalidad con la que Scaloni se presta al saludo, fiel a un perfil bajo que mantuvo incluso después de conquistar la Copa del Mundo y la Copa América.