Sonríe Scaloni: el campeón del mundo que volvió a ser titular y capitán en su equipo luego de 10 meses

El defensor, que es muy considerado por Lionel Scaloni, volvió a jugar desde el arranque después de una larga inactividad por una grave lesión en la rodilla.

Lionel Scaloni sonríe y no es para menos: el DT de la Selección argentina sabe que recuperó a un jugador clave para la lista del Mundial 2026.

Lisandro Martínez dio este viernes un paso fundamental en su recuperación al volver a ser titular en Manchester United tras diez meses de ausencia. El defensor campeón del mundo fue parte del once inicial en la victoria 1-0 ante Newcastle, en Old Trafford, por el Boxing Day y el inicio de la fecha 18 de la Premier League.

El zaguero argentino había reaparecido a fines de noviembre con minutos contados, luego de la grave lesión en la rodilla izquierda sufrida en febrero. Desde entonces, sumó ingresos progresivos ante Crystal Palace, West Ham, Wolverhampton y Aston Villa, hasta llegar a este partido en el que mostró solidez aérea, buen timing defensivo y criterio para cubrir los avances de Luke Shaw.

Licha volvió, sumó minutos y dejó señales positivas para Lionel Scaloni El regreso del ex Newell’s representa una noticia clave tanto para Lionel Scaloni, DT de la Selección argentina que afrontará la recta final para el Mundial 2026, como para el DT de los Diablos Rojos, Ruben Amorim, que lo perdió a comienzos de año en un encuentro ante Crystal Palace. Aquella lesión en el ligamento cruzado marcó el parate más largo de su carrera y lo dejó fuera de más de 30 partidos, además del tramo final de las Eliminatorias con la Scaloneta.

Lisandro Martínez festejo Martínez no es ajeno a los contratiempos físicos desde su llegada al club inglés. En 2023 sufrió la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho, luego una recaída y una nueva ausencia prolongada, en una seguidilla que puso a prueba su fortaleza mental y su lugar dentro del plantel.