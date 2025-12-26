Festejan Alpine y Colapinto: la postura de la FIA sobre la polémica ventaja del motor Mercedes

La temporada 2026 de la Fórmula 1 marcará un antes y un después en la era del automovilismo. A diferencia de lo que venía ocurriendo en los últimos años, en esta ocasión habrá grandes cambios en el reglamento y en los monoplazas. A partir de esto, ya comenzaron algunas internas por las unidades de potencia de Mercedes, proveedor del nuevo motor del Alpine de Franco Colapinto , y Red Bull Powertrains, quienes fueron cuestionados por sacar ventaja con respecto a sus otros rivales (Audi, Honda y Ferrari).

El principal problema de la discusión pasaba por la relación de compresión de los motores cuando trabajan a alta temperatura. Según denuncias de sus principales competidores, el cambio constante de calor podría podría exceder los límites permitidos, a pesar de que el control de la FIA no lo refleje al realizarse a temperatura ambiente.

Ante las denuncias por parte de Audi, Honda y Ferrari contra Mercedes y Red Bull Powertains, la FIA se pronunció al respecto para evitar que la situación siga escalando. Según informó Motorsport Italia, el ente máximo del automovilismo fue contundente con su postura: las cámaras de combustión “son legales si, durante las pruebas realizadas a temperatura ambiente, se mide una relación de compresión de 16:1. No importa si, al calentarse, el valor resultante es mayor“.

No obstante, eso no dejó conforme a algunos rivales y para fundamentarlo, utilizaron el artículo 1.5 del reglamento técnico que establece que los autos deben ajustarse a la normativa en todo momento durante un evento y no únicamente tras el chequeo en frío. A pesar de ello, según informó el medio The Race, el funcionamiento en el trazado podría llevar ese número hasta 18.1 debido a las piezas diseñadas para expandirse con el calor.

“Los motores utilizan piezas complejas que se expanden deliberadamente cuando el motor está caliente. Esto ayuda a aumentar la relación de compresión (y, por lo tanto, ofrece un rendimiento adicional y una mejor eficiencia del combustible) cuando el motor funciona sin problemas en la pista. Los beneficios potenciales de esto podrían hacer una gran diferencia al comienzo del ciclo de reglas”, señaló.

A su vez, también con lo compararon con el sistema de DRS, que se dejará de utilizar para 2026: “Es el mismo concepto que el de las alas flexibles: no se mueven bajo cargas de prueba estáticas, sino que se deforman literalmente al aumentar la carga aerodinámica”, explicó el periodista Franco Nugnes.

Los motores Mercedes, en ventaja contra el resto de sus rivales

Este problema comenzó cuando Ferrari, Honda y Audi iniciaron un reclamo contra la FIA para aclarar la legalidad del desarrollo, ya que Mercedes, quien proveerá a McLaren, Williams y Alpine, y Red Bull Powertrains hará lo propio con Racing Bulls, tomaron una gran ventaja contra sus rivales en el avance del nuevo motor.

motor mercedes La discusión gira en torno al cumplimiento del Reglamento Técnico de la Fórmula 1 2026. X @MercedesF1_Hub

Ante ello, se esperaba que la FIA le diera un fuerte revés a Alpine y a las otras escuderías, pero el organismo aclaró que siempre estuvo al tanto de este detalle sin imponer objeciones, por lo que Franco Colapinto y todo su equipo pueden festejar seguir avanzando en el A526.

Además, la medida profundizó la denominada “carrera armamentística”, en un contexto marcado por un intenso intercambio de ingenieros entre las distintas fábricas y crecientes sospechas por posibles filtraciones de información. En ese escenario, los ensayos de pretemporada en Bahréin y la primera ventana de ADUO, programada para Miami, se perfilan como instancias determinantes para evaluar si la ventaja reglamentaria se refleja en el rendimiento en pista. De ser así, incluso las escuderías más rezagadas podrían elevar reclamos formales en cada Gran Premio.

Audi, Ferrari y Honda corren con una gran desventaja

Por último, Motorsport aclaró que tanto Ferrari, Audi y Honda son los más perjudicados de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1, ya que es imposible para ellos torcer el rumbo del desarrollo de su motor a esta altura: “Los entendidos afirman que no podrán intervenir en la cámara de combustión antes de 2027, dado el tiempo que lleva realizar cambios en los motores de seis cilindros”.

Una gran Navidad para Colapinto, Gasly y todo el equipo de Alpine, quienes seguirán avanzando en perfeccionar su monoplaza para competir contra las grandes escuderías en la próxima temporada.