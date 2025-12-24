Un año con poco para destacar: la Fórmula 1 analizó lo mejor y lo peor de Alpine en 2025

El 2025 de Alpine fue complejo. Así se desprende del propio análisis publicado por el sitio oficial de la Fórmula 1 , que elaboró un informe de cierre de temporada con los mejores y peores momentos del equipo en el que corre el argentino Franco Colapinto . El balance expone un año de transición, condicionado por decisiones estratégicas que priorizaron el futuro por sobre el rendimiento inmediato.

El equipo con base en Enstone atravesó meses agitados: un cambio de piloto en plena temporada (Colapinto reemplazó a Jack Doohan), la salida del director del equipo y actuaciones irregulares que apenas alcanzaron para apuntalar su posición en el Campeonato de Constructores. Con la mirada puesta desde temprano en el nuevo reglamento técnico que entrará en vigor en 2026, Alpine asumió que 2025 sería un camino empinado.

El propio informe de la F1 lo resume sin rodeos: el objetivo fue llegar al final del campeonato lo más rápido posible, acumulando datos y experiencia para un proyecto que apunta claramente al mediano plazo. En ese contexto, el sitio oficial desglosó punto por punto el año del equipo: mejor resultado, comparativas internas entre pilotos, momentos destacados, episodios negativos y los objetivos trazados para la próxima temporada.

Dentro de un calendario con pocas alegrías, el Gran Premio de Gran Bretaña sobresale -según el sitio oficial de la F1- como el punto más alto del año para Alpine . Allí, Pierre Gasly firmó un notable sexto puesto en condiciones climáticas cambiantes, el mejor resultado del equipo en toda la temporada 2025.

El francés había clasificado dentro del top 10 y supo mantenerse firme en una carrera marcada por la incertidumbre. Con decisiones estratégicas acertadas y una lectura precisa del asfalto, logró superar al Aston Martin de Lance Stroll en la última vuelta y sumar ocho puntos significativos. Para la F1, ese resultado simboliza lo que Alpine fue capaz de hacer incluso con un auto considerado, en líneas generales, el más débil de la parrilla.

Lo que la Fórmula 1 no tiene en cuenta, es que justamente este momento fue uno de los más duros del año para Franco Colapinto, ya que ni siquiera pudo largar por una falla que sufrió el A525 minutos antes de la carrera.

alpine silverstone.jpg Según el informe de la Fórmula 1, el mejor fin de semana de Alpine fue -justamente- el peor de Franco Colapinto: ni siquiera pudo largar en Silverstone. X @AlpineF1Team

Mano a mano de los pilotos en clasificación

El informe también puso la lupa en los duelos internos de clasificación, un apartado revelador para entender el rendimiento de los pilotos. Durante las primeras seis fechas, Jack Doohan acompañó a Gasly, pero el francés se impuso claramente en el cara a cara, con un contundente 5-1. La única excepción fue Miami, donde el australiano logró avanzar a la Q2 en lo que sería su último fin de semana con el equipo.

Desde Imola en adelante, Franco Colapinto tomó el lugar de Doohan y comenzó su proceso de adaptación al equipo. En ese tramo, Gasly volvió a imponerse con claridad (13-5), aunque el argentino dejó señales alentadoras. Su mejor actuación en clasificación fue un valioso P12 en Canadá, un resultado que se destacó en un contexto técnico adverso. Gasly, en comparación, logró acceder a la Q3 en diez oportunidades, un registro que la F1 calificó como “un verdadero logro”.

Una brecha más ajustada en carrera

En ritmo de carrera, Gasly también lideró las comparativas internas, aunque el margen fue menor frente a Colapinto. El francés se impuso 11-7 en el cara a cara, mientras que ante Doohan el registro fue de 4-1, con la salvedad de su descalificación en China por un coche con bajo peso.

Un dato que el informe remarca con énfasis -y que ya todos sabíamos- es que Gasly fue responsable de sumar los 22 puntos de Alpine en toda la temporada: 20 antes del receso de agosto y dos después, ambos en Brasil. Ese rendimiento llevó al equipo a una marca histórica poco habitual: convertirse en el último equipo en la historia de la F1 con mayor cantidad de puntos, superando el récord anterior de Haas en 2023. “Si no toman nada más del 2025, al menos pueden tomar eso”, señala el análisis oficial (está mal, pero no tan mal).

pierre gasly Pierre Gasly consiguió los 22 puntos de Alpine en la temporada 2025. Instagram @alpinef1team

Entre luces y sombras: el mejor y el peor momento

A la hora de elegir el mejor momento del año, la F1 vuelve a señalar Silverstone. El sexto puesto de Gasly aparece nuevamente como la referencia principal, acompañado por su séptima posición en Bahréin y los puntos obtenidos en Brasil, cuando el equipo ya había reducido al mínimo el desarrollo del auto para concentrarse en 2026.

Además, el francés destacó un aspecto interno que no suele verse en los resultados: aseguró que el equipo se volvió “mucho más unido” en medio de una campaña adversa. Un detalle que, puertas adentro, fue valorado como una base para reconstruir.

El peor momento, en cambio, no fue sencillo de elegir. La descalificación en China, el cierre del año con los puestos 19 y 20 en Abu Dabi y los cambios constantes en la cúpula directiva fueron opciones consideradas. Sin embargo, el informe coronó el Gran Premio de Azerbaiyán como el episodio más negativo: una Q1 caótica, con Gasly fuera de pista y Colapinto golpeando el muro segundos después, dejó a ambos autos eliminados prematuramente y con una carrera que terminó en los últimos lugares.

El choque de Franco Colapinto en la qualy del GP de Azerbaiyán

Objetivos 2026: estabilidad y ambición

El cierre del informe mira hacia adelante. Alpine lleva tiempo enfocada en 2026, cuando entrarán en vigencia nuevas y radicales regulaciones técnicas. En palabras simples, terminar último no es una opción. Para ello, el equipo inició una reestructuración que apunta a la estabilidad.

Pese a la salida de figuras clave —como Oli Oakes y Luca de Meo—, se decidió sostener la alineación de pilotos: Gasly y Colapinto continuarán, mientras que Steve Nielsen se sumó como director general, reportando al asesor ejecutivo Flavio Briatore. Además, Alpine abandonará la producción de motores propios para pasar a utilizar unidades Mercedes, una apuesta fuerte para cambiar el rumbo.

“Estamos preparando el equipo para la próxima temporada”, declaró Briatore a F1.com. “Tendremos un motor y una caja de cambios Mercedes excelentes. Estoy seguro de que la próxima temporada será buena para el equipo y que les daremos a nuestros pilotos el coche ideal para competir. Estamos haciendo lo mejor posible y mi objetivo es terminar sexto [el año que viene]”.

El tiempo dirá si Alpine logra transformar un 2025 de resistencia en el punto de partida de una verdadera recuperación. Para Franco Colapinto, en tanto, el informe de la Fórmula 1 deja claro que su año fue de aprendizaje, en un contexto complejo, pero con la mirada puesta en un proyecto que promete darle un rol cada vez más protagónico.