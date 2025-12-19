El lapidario análisis de la Fórmula 1 sobre el complicado año de Alpine y el curioso elogio para Pierre Gasly

La temporada 2025 de la Fórmula 1 dejó un balance contrastante: mientras algunos equipos y pilotos consolidaron su dominio y celebraron un año consagratorio, otros atravesaron meses de frustración, retrocesos y decisiones difíciles. En ese escenario de claroscuros, Alpine volvió a quedar lejos de las expectativas.

La escudería francesa afrontó un año complejo, marcado por un rendimiento irregular, escasa competitividad frente a sus rivales directos y la necesidad de priorizar el desarrollo a largo plazo en un contexto de cambio reglamentario inminente. Esa estrategia condicionó los resultados inmediatos y volvió a ubicar al equipo en la parte baja de la tabla, lejos de los protagonistas habituales.

En ese contexto, Franco Colapinto vivió su primera temporada como piloto de Alpine , una experiencia exigente que combinó aprendizaje, presión y exposición constante. Sin resultados destacados en el clasificador, pero con rodaje clave en la Máxima, el argentino fue parte de un proyecto que aceptó el costo deportivo de 2025 para apostar al futuro.

Este diagnóstico coincide con el análisis publicado por el sitio oficial de la Fórmula 1 en su informe “ 5 ganadores y 5 perdedores de 2025 ”, donde Alpine aparece señalado entre los equipos que no lograron capitalizar el año y quedaron relegados en la lucha deportiva.

La campaña 2025 dejó a Alpine en una posición delicada: el equipo debió priorizar el desarrollo de su futuro coche dado el profundo cambio reglamentario que se avecina. Esto implicó menos recursos destinados a la evolución del monoplaza de temporada, lo que impactó directamente en sus resultados en pista.

“Esta fue una campaña desalentadora para Alpine, que logró puntuar solo cinco veces en Grandes Premios esta temporada en su camino a terminar último en el Campeonato de Equipos”, señalaron en el análisis. Y explicaron que “eso significa que están cuatro puestos más atrás de los que lograron la temporada pasada, y su total de 22 puntos quedó a 48 del siguiente mejor Sauber en la clasificación”.

Las “flores” fueron para Pierre Gasly, a quién calificaron como la “luz brillante” de Alpine: “El francés anotó todos los puntos del equipo y al mismo tiempo logró llevar su Alpine a la Q3 10 veces esta temporada”.

pierre gasly A pesar del duro análisis sobre el año de Alpine, la Fórmula 1 destacó al francés Pierre Gasly. Instagram @alpinef1team

Franco Colapinto: aprendizaje y confianza para 2026

Para Franco Colapinto, la temporada representó mucho más que estadísticas. El argentino afrontó su primer año en F1 con Alpine después de varias especulaciones sobre su asiento y críticas por su falta de rendimiento. Sin embargo, el equipo confirmó su continuidad para 2026, una señal clara de que confían en su potencial y en su adaptación al entorno de máxima competencia.

Más allá de los números, Colapinto ha sido visto como una pieza importante en la estrategia de Alpine, tanto deportiva como comercial, y su renovación abre un capítulo nuevo para el equipo con la llegada de nuevas regulaciones técnicas y motores en 2026.

Franco Colapinto Alpine Franco Colapinto hizo lo que pudo y ya se enfoca en lo que viene. @AlpineF1Team

En síntesis, Alpine cierra 2025 con más preguntas que respuestas, pero con la mirada puesta en un futuro donde, con un coche mejor desarrollado y Colapinto más experimentado, pueda dar un salto cualitativo en la parrilla de la Fórmula 1.