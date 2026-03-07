Steve Nielsen explicó por qué Franco Colapinto y Pierre Gasly no lograron meterse en la Q3 en la qualy del GP de Australia
Steve Nielsen analizó el rendimiento de los dos pilotos de Alpine en la qualy de Australia y reveló el motivo por el cual no lograron clasificar más alto.
No fue el inicio esperado para Alpine en la temporada 2026 de la Fórmula 1. En la clasificación del Gran Premio de Australia, Franco Colapinto y Pierre Gasly quedaron eliminados en la Q2 y largarán desde la posición 16° y 14° en la carrera de este domingo (1:00 hora de Argentina).
Este flojo rendimiento fue explicado por Steve Nielsen, el director ejecutivo de la escudería francesa. En diálogo con los medios, el británico fue realista sobre el presente del equipo en Melbourne: “Claramente, no es el comienzo de temporada que esperábamos con ambos coches fuera de la Q2″, lanzó.
“Nos hemos enfrentado a algunos desafíos este fin de semana mientras seguimos familiarizándonos con el nuevo coche y comprendiendo a fondo cómo aprovechar al máximo este reglamento tan particular”, agregó.
El motivo por el cual Colapinto y Gasly no se metieron en la Q3
Por otro lado, Nielsen analizó el trabajo de Franco Colapinto y Pierre Gasly y dejó claro por qué ambos no se pudieron meter en la Q3 de la qualy del Gran Premio de Australia: “Hizo una vuelta decente, pero estuvo lejos de maximizar la preparación de neumáticos y el uso de energía, así que sin duda tenemos algunas cosas y trucos que aprender para la próxima vez”, explicó sobre la vuelta del piloto francés.
“Quedó un poco más atrás tras no poder lograr una vuelta completamente limpia a pesar de mostrar un ritmo prometedor al principio”, detalló sobre el argentino y remarcó que el potencial está, pero faltó redondear la vuelta en el momento clave.
El optimismo de cara a lo que se viene
Por último, Steve Nielsen dejó en claro que Melbourne es la primera carrera del año y que dentro del equipo ya están trabajando para mejorar de cara a los próximos GP: “Sin duda haremos balance de ella e implementaremos muchas ideas de cara al futuro. Mañana tenemos muchas posibilidades de puntuar, dada la incertidumbre que pueden presentar algunos aspectos de la competición con las nuevas tácticas y habilidades que tanto pilotos como equipos podrán desplegar”, concluyó.