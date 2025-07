Alpine reveló el motivo por el que el auto de Colapinto no arrancó en Silverstone: "Fue un problema de..."

No fue el fin de semana esperado para Franco Colapinto. El piloto de Alpine no tuvo su mejor rendimiento en las prácticas del GP de Gran Bretaña, sufrió un fuerte trompo en la qualy lo que provocó que saliera P20 y no salió a disputar la carrera por un problema en su monoplaza.

De esta manera, el argentino cerró otro Gran Premio de la Fórmula 1 con las manos vacías. Además, ese mismo domingo tras el gran triunfo de Lando Norris en Silverstone, Toto Wolff, director de equipo de Mercedes, aseguró que hubo algunas charlas entre la escudería británica y Alpine por la posible contratación de Valtteri Bottas para sustituir al pilarense durante esta temporada.

Alpine explicó el problema del monoplaza de Franco Colapinto alpine carrera.jpg Alpine explicó el motivo por el cual el A525 de Franco Colapinto no pudo largar en Silverstone. X @AlpineF1Team Es por ello que Franco Colapinto tendrá que redimirse de la mejor manera posible en la próxima carrera (el GP de Bélgica el 27 de julio). No obstante, en esta ocasión el argentino no tuvo la responsabilidad de que no pudiera correr en el mítico trazado de Silverstone, ya que a pesar de que los rumores decían de que “había quemado el embrague y no podía poner en marcha el auto”, finalmente la escudería francesa aclaró cuál fue el problema que sufrió el A525.

"Fue un problema de transmisión lo que le impedía a Franco salir de boxes”, aseguraron desde Alpine. Además, se refirieron al rumor de que Franco fue el responsable: "Cualquier otra información reportada es solo especulación. La causa no sería algo que abordaríamos en ninguna situación, sí o no. Solo que era un problema de transmisión".

El lamento de Franco Colapinto por abandonar en el GP de Gran Bretaña El lamento de Franco Colapinto tras el GP de Gran Bretaña "No sé qué pasó la verdad. No sabemos todavía. No pude ni salir del box. Una pena que nos estén pasando estas cosas. Tuvimos un par de problemas últimamente y, después de un buen fin de semana, en el que había encontrado bastante performance y teníamos un ritmo bueno en general, creo que es una lástima que haya pasado esto", lanzó.