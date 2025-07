En medio de rumores, Pierre Gasly opinó sobre lo que le sucedió a Franco Colapinto en Silverstone: "Muy complicado"

El GP de Gran Bretaña fue de terror para Franco Colapinto , quien no pudo participar de la carrera debido a un fallo en la caja de cambios de su Alpine . La imagen del piloto argentino en el paddock, visiblemente afectado, reflejó la frustración por el momento crítico que atraviesa en la Fórmula 1 .

En medio del mal trago, quien tomó la palabra fue su compañero de equipo, Pierre Gasly, que respaldó al joven pilarense ante la prensa. “No vi lo que pasó en la carrera. Ni siquiera sé qué le pasó. Fue una pena lo de ayer. No estoy muy seguro qué sucedió, no quiero hablar por él”, declaró el francés. Y añadió: “El auto es obviamente muy complicado y es fácil cometer errores. No está siendo el momento más fácil”.