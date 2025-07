El presidente de Renault Argentina reveló la decisión de Alpine con el auto de Colapinto tras el papelón en Silverstone

Durante los momentos previos a la largada, el piloto argentino expresó su frustración por radio: “¡Algo está roto! ¿Qué carajos? ¿Qué? Dios mío... Es lo mismo que en Barcelona, es lo mismo. Oh, amigo…”. Luego, en diálogo con la prensa, reconoció: “No sé qué pasó, no tengo ni idea. No podía salir del box, los mecánicos todavía están estudiando para intentar comprender qué fue lo que pasó. Hay que trabajar para que no vuelva a suceder y enfocarse en lo que viene”.