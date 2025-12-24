Fórmula 1: el regalo de Franco Colapinto en el Papá Noel secreto y la sorpresa que recibió

Entre risas, guiños y regalos personalizados, la Fórmula 1 mostró el detrás de escena del Papá Noel secreto y Colapinto fue uno de los protagonistas del video.

La Fórmula 1 celebró la Navidad con su clásico Papá Noel secreto entre los pilotos que compitieron en la temporada 2025. La categoría compartió un video con todos los corredores abriendo sus regalos e intentando adivinar quién había sido su amigo invisible, y allí apareció Franco Colapinto con una sonrisa que rápidamente se hizo viral.

El piloto argentino de Alpine, de 22 años, se mostró con la remera rosada del equipo y un gorro navideño azul mientras abría su paquete. “Debo adivinar. Creo que no es lo suficientemente justo porque algunas personas que conozco saben quiénes son. Es alguien de Red Bull”, dijo antes de descubrir el regalo: un muñeco Pop, característico por su cabeza grande.

La participación de Franco Colapinto en el Papá Noel secreto de la Fórmula 1 El Papá Noel secreto de la Fórmula 1 2025 El Papá Noel secreto de la Fórmula 1 2025. F1 e Infobae La reacción fue inmediata. “Oh, Dios mío, es muy lindo. Me encantaría tener uno de estos míos. Lo voy a poner en mi auto a ver si me trae algo de suerte”, comentó Colapinto entre risas. Luego terminó de acertar: “Tiene una bonita gran cabeza y creo que el casco no entraría ahí. ¡Gracias Yuki!”, agradeció, confirmando que su Papá Noel secreto había sido Yuki Tsunoda, piloto de Red Bull.

Pero el argentino no solo recibió: también entregó. A Colapinto le tocó hacerle un regalo a Oliver Bearman, joven piloto británico de Haas. Al abrir el paquete, Bearman encontró una remera negra con un diseño particular y no tardó en asociarlo. “Es un oso argentino enojado. Me pregunto quién me regaló el oso argentino. ¿Podría haber sido el piloto argentino de F1?”, lanzó, antes de cerrar con una sonrisa: “Es un gran regalo, Franco. Gracias”. La camiseta tenía un oso con gorra, remera argentina y el número 87 del británico.

Los otros regalos del Papá Noel sorpresa de la Fórmula 1



El video también dejó otros momentos llamativos. Alex Albon recibió de Fernando Alonso un libro de recetas españolas y respondió que su comida preferida es la paella, aunque se quejó por la falta de fotos. El español, en tanto, recibió un bastón de Nico Hülkenberg y bromeó con usarlo "cuando nos veamos en Mónaco".