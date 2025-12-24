El jugador clave que le pedirá Boca a Racing tras la consulta de Costas por Milton Giménez

Gustavo Costas volvió a interesarse en el delantero de Bocay, ante una posible oferta, en Brandsen 805 tienen claro qué nombre pedirían a cambio.

Racing volvió a preguntar por Milton Giménez y Boca ya piensa en su jugada. ¿Se puede destrabar con un trueque?

Según trascendió en las últimas horas, la dirigencia de la Academia todavía no se comunicó directamente con Boca, pero sí hubo contacto con la representación del futbolista. No es un escenario nuevo: Racing ya había consultado por Giménez en el mercado anterior, aunque aquella vez la operación se enfrió rápidamente.

Milton Giménez, el 9 que quiere Costas para Racing Milton Giménez festejo ante Barracas Milton Giménez, goleador de Boca, calentó el Superclásico con una frase que hizo ruido en Núñez. Fotobaires En ese momento, Boca pedía cerca de siete millones de dólares, una cifra tres millones superior a la que había abonado a Banfield a mediados de 2024. Ante ese panorama, Racing desistió y terminó apostando por Elías Torres, quien nunca logró continuidad entre suplencias y una grave lesión de rodilla que lo marginó de las canchas y lo tendría de regreso recién en el segundo semestre de 2026.

Hoy el contexto es distinto. En Boca consideran a Giménez negociable, pero con una condición clara: recuperar los cuatro millones de dólares invertidos en su llegada. Si Racing se acerca a ese número o propone incluir algún futbolista en la operación, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme está dispuesta a escuchar.

Gabriel Rojas, el jugador pretendido por Boca si Racing se lleva a Giménez Lesión Gabriel Rojas Captura TNT Sports Ahí aparece el nombre que más seduce en Brandsen 805. Ante la consulta de Racing por Giménez, Boca tiene decidido averiguar por Gabriel Rojas, uno de los laterales izquierdos más regulares del fútbol argentino en los últimos años. Más allá de que ese sector hoy cuenta con Lautaro Blanco y Malcom Braida, a quien piensan ubicar definitivamente como lateral tras la inminente salida de Frank Fabra, el ex-San Lorenzo es una debilidad.