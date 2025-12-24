El jugador clave que le pedirá Boca a Racing tras la consulta de Costas por Milton Giménez
Gustavo Costas volvió a interesarse en el delantero de Bocay, ante una posible oferta, en Brandsen 805 tienen claro qué nombre pedirían a cambio.
Hace tiempo que Milton Giménez se encuentra en el radar de Racing. El delantero de Boca es uno de los nombres que Gustavo Costas volvió a apuntar para reforzar su ataque de cara a 2026 y, aunque todavía no hubo una oferta formal, el interés ya generó ruido en el mercado. En el Xeneize también empezaron a hacer cuentas.
Según trascendió en las últimas horas, la dirigencia de la Academia todavía no se comunicó directamente con Boca, pero sí hubo contacto con la representación del futbolista. No es un escenario nuevo: Racing ya había consultado por Giménez en el mercado anterior, aunque aquella vez la operación se enfrió rápidamente.
Milton Giménez, el 9 que quiere Costas para Racing
En ese momento, Boca pedía cerca de siete millones de dólares, una cifra tres millones superior a la que había abonado a Banfield a mediados de 2024. Ante ese panorama, Racing desistió y terminó apostando por Elías Torres, quien nunca logró continuidad entre suplencias y una grave lesión de rodilla que lo marginó de las canchas y lo tendría de regreso recién en el segundo semestre de 2026.
Hoy el contexto es distinto. En Boca consideran a Giménez negociable, pero con una condición clara: recuperar los cuatro millones de dólares invertidos en su llegada. Si Racing se acerca a ese número o propone incluir algún futbolista en la operación, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme está dispuesta a escuchar.
Gabriel Rojas, el jugador pretendido por Boca si Racing se lleva a Giménez
Ahí aparece el nombre que más seduce en Brandsen 805. Ante la consulta de Racing por Giménez, Boca tiene decidido averiguar por Gabriel Rojas, uno de los laterales izquierdos más regulares del fútbol argentino en los últimos años. Más allá de que ese sector hoy cuenta con Lautaro Blanco y Malcom Braida, a quien piensan ubicar definitivamente como lateral tras la inminente salida de Frank Fabra, el ex-San Lorenzo es una debilidad.
Del lado de Racing, por ahora, no hubo respuesta oficial. Todo indica que la Academia no estaría dispuesta a desprenderse de Rojas, una pieza clave en el esquema de Costas. Por eso, aunque Boca hará la consulta y el interés existe, la negociación aparece como compleja y llena de condicionantes.