La picanteada (con guiño a Messi) de un futbolista iraquí a Cristiano Ronaldo antes de enfrentarlo: "Es un honor jugar contra el..."

En la antesala del duelo ante el Al-Nassr, un delantero iraquí se animó a chicanear a Cristiano Ronaldo y reavivó la eterna discusión futbolera.

Un delantero de Irak calentó la previa del duelo de hoy entre Al Nassr de Cristiano Ronaldo y Al Zawraa, de Arabia Saudita.

¿Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? La pregunta atraviesa generaciones y no entiende de fronteras. Tampoco de continentes. En Irak, al menos para Hasan Abdulkareem, la respuesta parece estar clara. El delantero del Al Zawraa calentó la previa del partido ante el Al Nassr con una declaración que hizo ruido y rápidamente recorrió el mundo.

El extremo de 26 años, una de las figuras del conjunto iraquí, habló antes del cruce correspondiente a la sexta fecha del Grupo D de la Champions 2 de Asia. Consultado por la presencia estelar de CR7, no dudó y lanzó una frase con tono de chicana: “Es un honor enfrentar al segundo mejor jugador del mundo”.

Lejos de tratarse de un error, Abdulkareem reforzó su concepto al desarrollar la idea. “Nuestra moral está muy alta para jugar contra un equipo grande como Al Nassr, que cuenta con un grupo de grandes estrellas, entre ellos Cristiano Ronaldo, el segundo mejor jugador del mundo. Este enfrentamiento es un gran incentivo y un honor para nosotros”, expresó, en declaraciones que rápidamente se viralizaron.

La chicana de Hasan Abdulkareem a Cristiano Ronaldo El extremo de 26 años desarrolló toda su carrera en el fútbol de su país. Pasó por Al Shorta y Al Khark antes de llegar a su actual club, en una transferencia histórica: Al Zawraa pagó más de 300 mil euros por su ficha, récord absoluto para la liga iraquí. Desde entonces acumula 15 goles y 14 asistencias en 53 partidos.

Hasan Abdulkareem La frase del atacante iraquí tomó todavía más fuerza luego de que Jorge Jesus, DT del Al Nassr, confirmara en conferencia de prensa la presencia del portugués en el encuentro. Así, el cruce tendrá a Cristiano como protagonista dentro del campo y a Abdulkareem como uno de los nombres propios en la previa.