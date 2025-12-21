El histórico récord de Cristiano Ronaldo en la Premier League que Erling Haaland superó en la mitad de partidos

El delantero noruego convirtió un doblete en la victoria del City ante el West Ham y superó una histórica marca de Cristiano Ronaldo en el certamen inglés.

El delantero y figura del Manchester City de Pep Guardiola, Erling Haaland convirtió dos goles en la goleada por 3-0 frente al West Ham United y superó una histórica marca de Cristiano Ronaldo en la Premier League.

El delantero noruego abrió el marcador a los 5 minutos del primer tiempo, cuando apareció dentro del área para definir con precisión. Luego, a los 24 minutos del complemento, el atacante encontró nuevamente el espacio necesario para quedar de cara al arco y marcar su segundo tanto de la noche, un gol que no solo sentenció el partido, sino que también tuvo un fuerte impacto estadístico.

Los dos goles de Haaland en la victoria del City ¡ALGUIEN QUE LO FRENE! Haaland aprovechó el rebote y sumó un nuevo gol ante West Ham para abrir rápidamente el marcador.



¡HUBO UNO MÁS DEL ANDROIDE! Doblete de Haaland y 3-0 de Manchester City ante West Ham.



Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premiumpic.twitter.com/3kpbQvmKZQ — SportsCenter (@SC_ESPN) December 21, 2025 Erling Haaland superó una histórica marca de Cristiano Ronaldo en la Premier League Con este doblete, Haaland alcanzó los 104 goles en la Premier League, cifra que le permitió superar el registro establecido por Cristiano Ronaldo, una figura histórica del fútbol mundial.

El dato adquiere aún mayor relevancia si se tiene en cuenta que el noruego alcanzó esa marca en una cantidad considerablemente menor de partidos.

Erling Haaland smashes Cristiano Ronaldo's Premier League goals record with 122 games to spare

En lo que va de la temporada, el Androide es la gran figura de un Manchester City que comenzó el año de manera irregular, pero que en los últimos meses comenzó a enderazar el rumbo y ahora se encuentra a tan solo dos unidades del Arsenal, el líder de la Premier League, y en la Champions League se ubica dentro del top 8 que se clasifica directo a los 8vos de final.