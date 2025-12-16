¿Cristiano Ronaldo a "Rápidos y Furiosos"? Vin Diesel responde

El papel que Vin Diesel escribió para CR7 en su nueva película. El salto de Cristiano Ronaldo al cine de acción con Rápidos y Furiosos. ¿Se dará?

Cristiano Ronaldo podría dar un salto a la gran pantalla de Hollywood. Vin Diesel soltó una bomba que tiene a todo el mundo del cine en vilo. El líder de la saga "Rápidos y furiosos" quiere al astro portugués integre su equipo para la entrega número once.

Qué dice Vin Diesel Vin Diesel compartió una foto junto al famoso goleador del Al-Nassr en Instagram y sembró la duda. El actor asegura que ya existe un papel escrito para él. El destino de CR7 parece estar ahora entre motores y mucha acción.

cristiano vin diesel El futbolista tiene experiencia previa en mundos fuera del balón. Apareció en videojuegos de lucha y es imagen de marcas famosas. Su rostro inspira personajes en títulos de supervivencia para teléfonos móviles. Ahora, los seguidores de Toretto esperan ver al Bicho conduciendo. La expectación sube de vueltas por encima de cualquier límite previo. Imaginar a Cristiano en una persecución genera una intriga muy grande. ¿Será un aliado de la familia o un rival con mucha clase?

La franquicia busca rostros potentes para cerrar su historia con brillo. Ronaldo aporta disciplina y una imagen ganadora que encaja muy bien. Su paso por el Real Madrid lo acostumbró a las grandes cámaras. Ahora el estadio cambia por un set de grabación en Hollywood.