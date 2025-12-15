Inmortales en Netflix: una película de mucha acción con dos grandes estrellas

Quienes disfrutan de historias con grandes dosis de adrenalina hallarán en esta película de Netflix una excelente opción.

El equipo de guerreros inmortales, liderado por Andy (Charlize Theron), está en Netflix con la película"La Vieja Guardia 2". Años después de un conflicto interno, el grupo mantiene su misión de proteger al mundo, ahora con un renovado sentido de propósito. No obstante, una amenaza antigua y poderosa aparece para desafiar su existencia.

Una película con grandes actrices Este grupo clandestino de mercenarios posee el don de la inmortalidad. Esto les permite luchar contra el mal a lo largo de los siglos. Su compromiso con una causa milenaria define su lucha diaria contra los peligros que acechan a la humanidad.

la-vieja-guardia-2-estreno-netflix La trama se retoma tras la expulsión de uno de sus integrantes más antiguos por traición. Pese a este doloroso quiebre, el equipo se mantiene cohesionado y enfocado en su tarea. La película promete mantener la adrenalina de la primera parte.

La nueva amenaza que se presenta es ancestral. Este peligro pone en jaque todo lo que el equipo ha construido y protegido. Esta situación forzará a Andy y a sus compañeros a cuestionar sus límites y su propósito.