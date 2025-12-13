Netflix: la película japonesa romántica con una historia intensa y jugosa para los amantes del drama

Se estrena en diciembre y su tráiler ha generado una gran expectativa. La vida de dos hombres que compiten pero que logran conectar.

Netflix termina el año en medio de una polémica y con estrenos que están conquistando corazones. En este contexto, la plataforma de streaming presentó el tráiler de 10Dance, que se estrenará el 18 de diciembre en todo el mundo y su historia podría generar una gran polémica.

La película es una adaptación del manga japonés ambientada en el mundo del baile, protagonizada por Ryoma Takeuchi, que interpreta a Shinya Suzuki, y Keita Machida en el papel de Shinya Sugiki. Ambos cuentan con experiencia en series y películas que han resultado en un gran éxito.

La sinopsis de la película nos pregunta "¿Qué sucede cuando la competencia se convierte en una conexión?" y explica que el film presenta a dos hombres entregados al baile de competición que se impulsan mutuamente a alcanzar la cima, viéndose consumidos por la pasión, rivalidad, deseos y celos.

La película, que pertenece al género BL, fue dirigida por Keishi Otomo, conocido por otras producciones basadas en un manga. También se encargó del guión junto a Tomoko Yoshida, quien escribió la película dramática "Drawing Closer". Su experiencia fue importante para Netflix ya que es difícil adaptar un manga a la pantalla.