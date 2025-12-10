Netflix: un experimento que se sale de control y da miedo

Cruzar la línea de la vida es el inicio de la pesadilla. En esta película de Netflix, "Línea mortal: al límite", cinco estudiantes de medicina deciden detener sus corazones por breves instantes. Su meta da miedo: explorar la actividad cerebral y lo que ocurre después de la muerte.

Una película en Netflix que da mucho miedo Este experimento extremo, impulsado por una pérdida, desata miedo y consecuencias inesperadas. El grupo busca el conocimiento, pero encuentra el terror. La historia comienza con Courtney, quien, marcada por la muerte de su hermana en un accidente, busca respuestas. Nueve años después del suceso, ella impulsa una idea audaz. Quiere estudiar el cerebro justo en el momento en que se declara muerta a una persona. Lograr esto sin permiso y sin poner en riesgo a extraños requiere de la complicidad de sus colegas.

netflix3 Junto a un par de residentes, utiliza una zona aislada del hospital para llevar a cabo su plan. El procedimiento es inducir un paro cardíaco y luego reanimarla con urgencia. El experimento se complica, forzando la participación de otro residente para salvarla. Al despertar, Courtney se siente renovada y con nuevos conocimientos.

netflix4 Al relatar su experiencia, Courtney describe sensaciones de volar y una euforia mágica que no había sentido antes. Al día siguiente, su desempeño médico es sobresaliente, contesta preguntas complejas con una precisión asombrosa. Esta mejora visible motiva a otros tres miembros del grupo a someterse al mismo proceso mortal para adquirir ese poder.