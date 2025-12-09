Netflix: la serie colombiana que te robará el corazón

Esta serie colombiana rompió esquemas en Netflix. La llegada de una joven a un mundo masculino en los años 70.

Un colegio de hombres jamás fue igual. La primera vez en Netflix es un éxito rotundo. Esta serie colombiana, ambientada en la década de los setenta, teje una historia dulce y rebelde que toca fibras sensibles. La trama gira en torno a Eva Samper y su ingreso a una institución educativa tradicional.

La serie colombiana se roba tu corazón Ella llega para desafiar todas las normas y, de paso, robarse varios corazones. La historia se centra en el amor juvenil entre Eva Samper, interpretada por Francisca Estevez, y Camilo Granados, a quien da vida Emmanuel Restrepo. Todo transcurre en el Colegio Distrital José María Root de Bogotá, un lugar que hasta ese momento solo acogía a varones. La gran diferencia de esta producción es su contexto setentero y la llegada de un personaje singular.

serie2 Eva es la primera mujer en una escuela con seiscientos alumnos, un hecho que genera un alboroto total. Su mentalidad abierta y su personalidad arrolladora causan un gran revuelo en el ambiente. La muchacha rompe con los viejos estereotipos y las reglas que parecían inamovibles, transformando la rutina de sus compañeros para siempre.

serie Esta serie de Netflix fue ideada por Dago García y producida por Caracol Televisión. Lo interesante es que la trama se inspira en una anécdota real para construir su relato. Eva pone de cabeza el mundo de sus colegas masculinos con su sola presencia, forzándolos a reevaluar sus puntos de vista sobre muchos temas.