Netflix: la serie coreana que la rompe en la plataforma y nadie puede dejar de ver

Una serie coreana en Netflix la está rompiendo con la historia de dos mujeres que fueron víctimas de violencia.

Netflix estrenó un k-drama coreano que la está rompiendo en la plataforma. Tu siempre estuviste ahí es una serie que dejará a la audiencia atónita hasta el final.

Netflix: de qué se trata

“Dos mujeres planean ponerle fin a un matrimonio abusivo con un asesinato, pero la llegada de un visitante inesperado amenaza con arruinarlo todo”, resume la sinopsis de Netflix.

Las mujeres a lo largo de la serie planifican un asesinato, sin embargo un testigo inesperado alterará todos los planes. Es un thriller que explora las decisiones extremas, las alianzas frágiles y las consecuencias irreversibles.

La serie ha logrado atrapar a los fanáticos de este género con una mezcla de suspenso que no dejará a la audiencia levantarse del sofá. Es un potente thriller psicológico.

La trama de la serie gira en torno a Jo Eunsu, que aparenta tener una vida tranquila, pero carga con violencia familiar del pasado y Jo Huisu, su amiga de la universidad, que está atrapada en un matrimonio abusivo con Noh Jinpyo, un esposo controlador y violento.

Al descubrir esta situación Eun-Su decide actuar y juntas tienen un plan para asesinar a Jin-pyo y liberarse de una vez por todas del infierno que él representa. Sin embargo, los planes se verán afectados por un tercero.

