Limpieza: el truco infalible para limpiar el tambor de la lavadora y dejarlo impecable

Una vez al mes es necesario realizar la limpieza del tambor para quitar los restos de jabón. El vinagre es la clave de esta tarea.

La lavadora es uno de los aparatos que más uso tiene en el hogar, por eso con el tiempo acumula los residuos de detergente, sarro y humedad. Eso se acumula en el interior y las tuberías, por lo que se recomienda realizar una limpieza.

Limpieza de la lavadora Los entendidos del tema tienen un truco sencillo y económico para terminar con los malos olores y con los restos de suciedad que se acumulan con cada lavado en el tambor y en el filtro del aparato.

Con este truco casero la lavadora quedará como recién comprada Foto: Archivo Se aconseja realizar esta limpieza una vez al mes. Foto: Archivo El vinagre de limpieza es la clave para que este truco funcione porque no solo quita los restos de jabón que quedan pegados sino que además desinfecta y desodoriza dejando la lavadora como nueva.

Para que este método sea realmente efectivo, la clave es realizar un ciclo de lavado sin ropa a alta temperatura con una dosis generosa de vinagre. Se coloca 400 cc de este ingrediente en todos los compartimentos de la lavadora y se programa un lavado de entre 60 y 90 grados.

Algunos aparatos traen la opción de “limpieza del tambor” y se puede seleccionar para realizar el trabajo. Una vez que se realiza el lavado el vinagre actuará como un potente descalcificador y desinfectante, eliminando los residuos de detergente pegados.