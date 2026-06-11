El secreto de los trapos de microfibra: qué significa el color de cada paño en la limpieza

Los paños de microfibra se han ganado un lugar indispensable en la limpieza de cualquier hogar gracias a su notable capacidad para atrapar el polvo, absorber líquidos y dejar las superficies relucientes sin necesidad de gran esfuerzo.

Sin embargo, detrás de la variedad cromática de estos productos existe un trasfondo logístico que va mucho más allá de la simple decoración o el gusto personal: los colores responden a un estricto protocolo de higiene profesional.

Este método de clasificación visual, utilizado habitualmente en hospitales, hoteles y restaurantes, busca erradicar la contaminación cruzada en el ámbito doméstico. Al asignar un tono específico para cada tarea o habitación, se previene de forma drástica el traslado involuntario de microorganismos, gérmenes y bacterias de una zona crítica a otra.

Para optimizar las tareas de desinfección y mantener un estándar de seguridad elevado dentro de la vivienda, los especialistas aconsejan adoptar la siguiente división internacional.

El vinagre de alcohol es un producto ideal para limpiar la mesada de la cocina, pero también se puede utilizar para el interior de la heladera. Foto: Eatingwell https://www.eatingwell.com/article/7677406/filthy-places-in-your-kitchen-you-should-be-cleanin

En el caso del rojo, este color se reserva de forma exclusiva para los sanitarios, específicamente para la limpieza del inodoro y el bidet. Al confinar este paño únicamente a estas superficies, se garantiza que los patógenos más peligrosos del baño jamás entren en contacto con el resto de la casa.

En tanto, el verde es el tono asignado exclusivamente a la cocina y el amarillo se destina a las partes del baño que no acumulan tanta carga bacteriana como el inodoro, tales como los lavamanos, los azulejos, los espejos y las griferías.

Por su parte, el azul, al ser el color más neutro, se utiliza para el mantenimiento diario de áreas de bajo riesgo. Es el paño ideal para quitar el polvo de muebles de madera, escritorios, estantes, aberturas y vidrios en livings y dormitorios.

Las propiedades de estas telas dependen del estado de sus fibras microscópicas. Para evitar que pierdan su adherencia y capacidad de absorción, los expertos aconsejan lavar a fondo cada año después de la jornada de limpieza.