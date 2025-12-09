Jardinería: la planta resistente que todos deben tener en su hogar

Los que se dedican a la jardinería recomiendan tener una planta que prácticamente es indestructible.

Los que están en el mundo de la jardinería siempre tienen alguna planta para recomendar. Para aquellas personas que les cuesta más y no tienen tanto tiempo, lo ideal es tener una zamioculca en el hogar, la reina de la resistencia.

Jardinería La planta es elegante y prácticamente indestructible. Además, es para principiantes. Tiene un follaje brillante y tallos firmes. Se destaca porque sobrevive en condiciones de poca luz y necesita poca agua para vivir.

Además, esta planta es una gran purificadora de aire, tiene un crecimiento constante y seguro encajando a la perfección en cualquier estilo de decoración.

zamioculca Jardinería. Ideal para principiantes. La planta almacena reservas hídricas en sus rizomas (raíces) y tallos. Se aconseja regar cada dos o tres semanas durante los meses cálidos. En invierno se debe reducir la frecuencia y hacerlo una vez al mes.

Su principal enemigo es el encharcamiento, la causa más frecuente de muerte. Si bien tolera la sombra, la planta prefiere la luz indirecta y brillante. Es ideal para salas y dormitorios.