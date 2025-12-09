Presenta:

Jardinería: la planta resistente que todos deben tener en su hogar

Los que se dedican a la jardinería recomiendan tener una planta que prácticamente es indestructible.

Agus Ruiz

Una planta que resiste a todo. Fuente: IA Gemini.

Los que están en el mundo de la jardinería siempre tienen alguna planta para recomendar. Para aquellas personas que les cuesta más y no tienen tanto tiempo, lo ideal es tener una zamioculca en el hogar, la reina de la resistencia.

Jardinería

La planta es elegante y prácticamente indestructible. Además, es para principiantes. Tiene un follaje brillante y tallos firmes. Se destaca porque sobrevive en condiciones de poca luz y necesita poca agua para vivir.

Además, esta planta es una gran purificadora de aire, tiene un crecimiento constante y seguro encajando a la perfección en cualquier estilo de decoración.

Jardinería. Ideal para principiantes.

La planta almacena reservas hídricas en sus rizomas (raíces) y tallos. Se aconseja regar cada dos o tres semanas durante los meses cálidos. En invierno se debe reducir la frecuencia y hacerlo una vez al mes.

Su principal enemigo es el encharcamiento, la causa más frecuente de muerte. Si bien tolera la sombra, la planta prefiere la luz indirecta y brillante. Es ideal para salas y dormitorios.

Por otra parte, la zamioculca necesita una tierra suelta y con buen drenaje. La maceta tiene que tener agujeros de drenaje obligatoriamente.

En cuanto a las señales de alerta, hay que prestar atención a las hojas: si se ponen amarillas puede tratarse de un problema de agua o relacionado con la luz.

