Jardinería: el truco del corcho en la maceta que las plantas amarán

En el mundo de la jardinería hay muchas formas naturales de ayudar a las plantas. El corcho trae beneficios que nadie conoce.

Jardinería: el trEn el mundo de la jardinería mantener las plantas saludables a veces puede ser un verdadero arte y también se requiere de mucho conocimiento e ingenio para poder lograrlo. Existe un truco casero sencillo y ecológico que tiene resultados sorprendentes.

Jardinería: un secreto valioso Utilizar corchos de botellas en el fondo de las macetas puede traer grandes resultados para las plantas. Esto permite resolver uno de los problemas más comunes en el jardín que es la pudrición de las raíces que causa el mal drenaje.

Se coloca los trozos de corcho natural en el fondo de la maceta antes de añadir la tierra y eso tendrá beneficios clave para la salud de las plantas: mejora el drenaje de forma profesional, previene la pudrición de raíces, reduce el peso de la maceta y actúa como amortiguador para evitar que el sustrato se compacte.

Para eso se buscarán corchos naturales y se cortan en trozos medianos o a la mitad. Antes de añadir la tierra se colocan en la base y se agrega la tierra. Luego se añade una capa generosa de corchos en el fondo de la maceta cubriendo los agujeros de drenaje. Añadir el sustrato fresco a la planta.

Con esto se crea un sistema de drenaje superior en el jardín sin gastar dinero. Este método es ideal para plantas sensibles al riego como suculentas y cactus, plantas de interior y plantas de flor que necesitan un equilibrio perfecto de humedad.