Limpieza: el truco infalible para blanquear los calcetines y dejarlos como nuevos

Es posible realizar una limpieza para dejarlos blancos radiantes en simples pasos y de manera muy económica.

Tener los calcetines blancos es una tarea difícil, pero no imposible. Se puede lograr con un poderoso truco casero de limpieza que además es muy económico. Solo se necesita tener unos pocos ingredientes cerca para lograr un blanco inigualable.

Limpieza: paso a paso La clave está en la mezcla potente de ingredientes que muchos tienen en su despensa. Es un método que ataca la suciedad incrustada y las manchas logrando resultados “milagrosos”.

En un recipiente se coloca una taza de percarbonato de sodio, media taza de sal, dos cucharadas de jabón para platos y una taza de agua oxigenada. Luego la mezcla se activa con agua hirviendo.

Adiós a las manchas de las medias blancas. Foto: Shutterstock Un resultado de limpieza sorprendente. Foto: Shutterstock Dejar reposar los calcetines en esa mezcla y remover para que se integren los ingredientes. Al menos durante dos horas dejar en remojo y llevar después a la lavadora en un ciclo de 40 grados.

El resultado final de esta limpieza será un blanco impecable, sin necesidad de recurrir a blanqueadores a base de cloro que pueden dañar las fibras con el tiempo.