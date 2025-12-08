Bicarbonato de sodio y agua oxigenada: la combinación que promete una limpieza profunda en tu hogar

Es muy fácil de hacer y promete resultados rápidos y seguros. Te contamos todos los beneficios y sus múltiples usos.

Las fórmulas caseras se han convertido en un recurso indispensable para mantener la limpieza del hogar por varios motivos. Primero, por su preparación sencilla, y segundo, por su precio económico. Una de las más populares es la de bicarbonato de sodio con agua oxigenada, una mezcla que sirve para blanquear ropa, desinfectar utensilios y eliminar manchas en superficies difíciles como cocinas o baños.

Esta fórmula funciona porque combina bicarbonato de sodio, que actúa como un abrasivo suave y neutraliza olores; y agua oxigenada que aporta propiedades blanqueadoras y antisépticas. Sin embargo, esta combinación tiene algunas precauciones que debes conocer.

Así puedes limpiar los trapos de cocina con bicarbonato de sodio Foto: Fuente: Freepik El bicarbonato de sodio es un desinfectante natural suave. Freepik ¿Cómo usar esta combinación para la limpieza? En el caso de la ropa, se recomienda para eliminar manchas de frutas. Tienes que colocar agua oxigenada sobre la mancha y añadir un poco de bicarbonato. Deja reposar unos 30 minutos en prendas de color y hasta una hora en prendas blancas. Si la mancha persiste, se aconseja frotar ambos ingredientes con un cepillo sobre la ropa.

Esta combinación también sirve para limpiar hasta el último rincón de la casa, sobre todo el baño. La potencia de ambos elementos permite devolver el blanco a los azulejos y eliminar la suciedad acumulada en el tiempo. Basta extender la mezcla con un paño suave y dejarla actuar por unos minutos para tener resultados.