Tu planta se secó: haz esto para revivirla con este tip de jardinería

De la tierra seca a la vida verde. La técnica de rescate que todo jardinero debe saber para revivir una planta seca.

No todo está perdido en el jardín. Una planta puede aparentar estar muerta y no lo está realmente. A menudo, solo necesita más humedad para volver a la vida. Este método la revitaliza en solo veinticuatro horas. Aquí explicamos la forma correcta de ejecutar esta técnica de rescate con un tip de jardinería.

Revive tu planta El primer paso requiere lo que se llama un “baño de hidratación profunda”. Se coloca la maceta afectada dentro de un recipiente con agua. El nivel del líquido debe alcanzar justo la mitad de la altura de la maceta. La planta absorberá el agua desde abajo por un lapso de cuarenta y cinco minutos.

Este abono casero será tu aliado para revivir las plantas secas Foto: Shutterstock Esto rehidrata hasta las raíces que se encuentran muy secas. El proceso se realiza sin generar ningún tipo de saturación hídrica. Luego, es fundamental retirar todas las hojas que estén totalmente secas. Corte las que ya se vean marrones y se sientan crujientes al tacto.

Al remover estas partes, la planta dirige su energía. Toda la fuerza se concentra en aquellas secciones que aún están vivas. Es importante no cortar aquellos tallos que se observan verdes, incluso si su apariencia general es débil o flácida por la falta de agua.

Un siguiente paso importante es rociar las hojas que quedan vivas. Use para ello un spray con agua que haya sido previamente filtrada. El objetivo primario de esta acción es recuperar la humedad ambiental. Este factor es vital para una recuperación rápida y eficiente.