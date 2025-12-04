La serie de Netflix que desnuda el fútbol mexicano

Esta serie de Netflix es una mirada divertida y, a la vez, cruda, al corazón de un equipo. Un título que entretiene al público aficionado y al no aficionado

Dos hermanos, Chava e Isabel Iglesias, heredan la dirección de los Cuervos de Nuevo Toledo, un club de fútbol profesional. Esta situación desata una batalla por el control de la institución. Esta serie fue la primera producción original de Netflix en español, que se despide con una cuarta temporada llena de sátira sobre la dirigencia deportiva mexicana.

serie 2 Una serie que muestra la decadencia de un club Esta serie acierta al exponer el lado más ridículo y corrupto del deporte. Muestra cómo el dinero, la fama y el ego influyen directamente en las decisiones de la cancha. La trama avanza con giros inesperados, manteniendo un ritmo ágil y entretenido a lo largo de sus temporadas. La relación conflictiva entre los hermanos es el motor central de esta comedia dramática.