Stickers sin tu permiso: conoce las acciones legales si usan tu imagen en México

Tu rostro no es un chiste. La ley en México que protege tu imagen de los stickers. Cómo detener a quien usa tu cara sin autorización.

Tu imagen es un derecho personal. Hacer stickers con tu rostro sin pedir autorización no es gracioso. En México, tu figura y fotografía son un derecho inalienable, y nadie tiene la facultad de usarlas para burlarse o exponerte. Si alguien en la escuela o en un grupo de chat hace stickers con tu cara, existe la opción de denunciar formalmente.

Qué hacer si usan tu imagen en un sticker Afrontar el problema de forma directa con la persona responsable funciona muchas veces y es lo más simple. Existe la posibilidad de solicitarles que borren el sticker de manera inmediata y que no vuelvan a utilizar tu rostro en el futuro. Tu cara no es un chiste ni un elemento de burla para el entretenimiento de otros. Es una acción simple y directa que resuelve el conflicto en el momento.

sticker Reportar el incidente en tu escuela o lugar de trabajo representa una acción fundamental para buscar ayuda. Cualquier institución educativa o laboral tiene la obligación de frenar el acoso digital de forma inmediata y estricta. Esto termina en consecuencias internas, como actas administrativas o incluso la expulsión definitiva del sitio. Es un proceso interno que busca proteger tu integridad personal y derechos.

Recopilar y guardar pruebas documentales es esencial antes de dar cualquier paso legal importante. Obtén capturas de pantalla, mensajes y cualquier evidencia donde aparezca el sticker ofensivo. Muestra cómo se difunde y el contexto en el cual lo están utilizando para dañar tu imagen. Esta información funciona como sustento firme para presentar cualquier denuncia formal posterior y sustentar tu caso.

sticker3 Si la situación ocurre en tu entorno de trabajo, tienes un camino específico por tomar para proteger tu puesto. Es posible denunciar en el Sistema de Quejas Laborales, conocido como SIQAL, de la STPS. El acoso digital en el espacio laboral se considera una falta muy grave y sancionable por las autoridades. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social brinda herramientas para la protección de tu ambiente laboral.