Una película de enredos en Netflix para cerrar la semana

Una película sobre el amor que no fue. Netflix expone el juego de las citas. El enredo romántico del momento.

La película “¡Ay, hola!” llegó a Netflix para poner en jaque las relaciones modernas y sus confusos límites. La trama, llena de giros y situaciones cómicas, arranca con un fin de semana que prometía romance y acaba en un enredo absoluto. Un plan atrevido cambia el destino de los protagonistas.

Una película sobre enredos románticos La historia se centra en Iris, quien organiza un encuentro romántico con Isaac, con quien mantiene un vínculo casual. El problema surge cuando ella se da cuenta de que él no comparte los mismos sentimientos. Este desajuste emocional desata una cadena de eventos inesperados y muy graciosos.

netflix película 2 Al notar la falta de interés del muchacho por definir el vínculo, Iris decide no quedarse quieta. Pone en marcha un plan alocado con el objetivo de forzar una reacción inmediata en él. La protagonista usa estrategias que se alejan de lo común, transformando el fin de semana en equívocos.

La cinta se presenta como una comedia de enredos sobre los límites difusos de las relaciones de hoy. Su gran acierto está en exponer las diferentes formas en que las personas actúan mal. El guion aborda el juego del poder emocional sin moralismos innecesarios.