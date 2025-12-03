Una comedia en Netflix que no pasa desapercibida

Una fiesta y un velorio. La comedia alemana de Netflix que desafía el dolor con humor negro. No te la pierdas.

Esta comedia negra alemana en Netflix rompe lo que se espera sobre el luto y los adioses. La serie"La última palabra" gira entorno a Karla, una mujer que, tras la pérdida repentina de su esposo, encuentra una vocación inesperada. El relato es simple y refrescante.

Una comedia con mucho humor negro Todo inicia con la celebración del aniversario del matrimonio de Karla y Stefan. La alegría se detiene en seco cuando Stefan sufre una muerte súbita. La protagonista, interpretada por Anke Engelke, queda totalmente desconsolada. Su vida debe reajustarse de inmediato tras esta pérdida.

netflix Mientras prepara los detalles del funeral de su marido, Karla se topa con secretos de su vida conyugal. Este hallazgo la hace enojar y, al mismo tiempo, despierta una fascinación extraña por los funerales. Le llama la atención la despedida personalizada que reciben las personas.

Esta nueva afición la impulsa a transformarse en panegirista profesional en una funeraria local. Allí traba relación laboral con Andreas Borowski, quien dirige el lugar. Karla descubre un plano existencial diferente en medio del duelo. La pérdida de su esposo reaviva su apetito vital.