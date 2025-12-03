Netflix: un drama basado en una historia real que no te puedes perder

Los fanáticos del drama y de las historias reales, aquí les recomendamos una película que está disponible en Netflix.

Para los amantes de las historias reales, aquí les recomendamos una que está en Netflix. La película tick, tick... BOOM! es un drama musical estrenado en 2021, dirigido por Lin-Manuel Miranda, en su debut como director de cine. El guion lo escribió Steven Levenson, y la película adapta un musical semiautobiográfico del dramaturgo/compositor Jonathan Larson.

Gira en torno a Jon (interpretado por Andrew Garfield) un aspirante a compositor de teatro que trabaja como camarero en Nueva York mientras escribe lo que espera sea su gran obra. A medida que se acerca a cumplir 30 años, Jon siente la presión del tiempo: sus relaciones personales, sus dudas sobre su futuro y sus aspiraciones artísticas lo hacen cuestionar si su sueño tiene cabida.

En cuanto al reparto principal, además de Andrew Garfield como Jon, participan: Alexandra Shipp (como Susan, la pareja de Jon), Robin de Jesús (como Michael, su amigo), Joshua Henry, Judith Light, Vanessa Hudgens, entre otros talentos.

La producción está a cargo de compañías como Imagine Entertainment y 5000 Broadway Productions, con productores como Ron Howard, Brian Grazer, y la propia Miranda, además de Julie Oh. Tiene una duración de aproximadamente 121 minutos.

El estreno mundial de fue en el festival AFI Fest, el 10 de noviembre de 2021; días después tuvo un lanzamiento limitado en cines y luego, el 19 de noviembre de 2021, estuvo disponible en Netflix.