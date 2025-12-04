Netflix estrena una película con George Clooney y Adam Sandler que dejará a la audiencia con la boca abierta

Netflix pondrá a disposición una comedia dramática con grandes actores. La película invita a la reflexión y a la risa.

Este 4 de diciembre, Netflix llega con varios estrenos. Uno de ellos es una película, una comedia dramática protagonizada por George Clooney y Adam Sandler. Jay Kelly promete atrapar a toda la audiencia con su historia. Ideal para el fin de semana.

Netflix: de qué se trata “En esta película del director nominado al Oscar, Noah Baumbach, la estrella de cine Jay Kelly enfrenta su pasado y su presente en un viaje por Europa acompañado de su fiel mánager”, señala la sinopsis de la plataforma de streaming.

En este caso la historia de la película se centra en la crisis personal de un actor veterano que se está preparando para recibir un homenaje destacado en un festival de cine. La película fue dirigida por Noah Baumbach, nominado al Oscar.

A lo largo del film, Jay Kelly atravesará una crisis personal y existencial muy profunda. El personaje se dará cuenta todo lo que se ha perdido por su carrera, especialmente la infancia de su hija. Ahí es cuando se embarcará en un viaje hacia el autodescubrimiento.

A medida que avanza, la película explora temas como la fama, las relaciones familiares y el legado personal combinando momentos reflexivos y también tiene un gran toque de humor.