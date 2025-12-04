El estilismo de Lali que encendió su estreno en Netflix: delirio en internet

La cantante, Lali Espósito, apostó por un look moderno y poderoso para una de las noches más importantes de su carrera.

La noche en que presentó su serie documental se convirtió en un momento definitivo para Lali Espósito. La producción, que Netflix lanzará el 4 de diciembre, llega para mostrar la intimidad de su carrera y los preparativos para sus shows en Vélez.

La proyección se hizo en una sala de cine porteña y reunió a familia, amigos, colegas y figuras de la industria. Pero, además del estreno, hubo otro protagonista evidente, y por supuesto hablamos del look total black que Lali eligió para la ocasión.

Lali posó ante la cámara con un mini vestido negro asimétrico, ceñido al cuerpo, que incluyó volados en la falda. Ese recurso, que volvió desde la estética dosmilera, le dio movimiento y un guiño nostálgico que Lali adoptó sin dudar. La prenda definió una silueta que tuvo tanto sensualidad como estructura, reforzando el espíritu festivo de la noche.

Para complementar el vestido, Lali eligió medias altas semitransparentes tipo bucaneras, un accesorio que viene ganando terreno. Sumó también zapatos en punta de estilo clásico, un contraste que permitió equilibrar lo atrevido con lo refinado. Para sumar luz, agregó un collar tipo choker brillante, que iluminó el escote y elevó el conjunto sin romper la armonía del total black.

El estilismo estuvo a cargo de Maru Venancio, su amiga y aliada de confianza, quien la acompañó en los eventos más importantes del año.