Lali Espósito se adelantó al verano con el accesorio que todas querrán usar

Así se usa la gorra del momento: la lección de estilo de Lali Espósito.

Cada aparición de Lali Espósito tiene algo de evento, y esta vez compartió una sesión de fotos que marcó un adelanto claro de lo que será el accesorio estrella del próximo verano, el cual se trató de una gorra estilo Fórmula 1.

Lali, que atraviesa un gran momento personal y profesional, muestra que sus looks son una extensión de su energía, viéndose vanguardistas, atrevidos y hasta con una dosis justa de teatralidad. En esta producción, combinó prendas simples con ese accesorio que elevó todo el conjunto a otro nivel.

La visera, roja y con llamas amarillas, estaba inspirada en el universo automovilístico, y fue la pieza que atrapó la atención de sus seguidores.

El resto del look siguió esa línea urbana, luciendo una remera mangas corta, blanca, de silueta relajada y con la frase "la que le gana al tiempo"; jean con un cinturón negro y ancho con detalles metálicos; y un maquillaje marcado con delineado negro y labios mate.