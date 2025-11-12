Chappell Roan homenajeó a Cyndi Lauper con un look inolvidable

Chappell Roan deslumbró en Los Ángeles con un estilismo ochentero dedicado a Cyndi Lauper. Todos los detalles y fotos en la nota.

Chappell Roan hizo historia en el Salón de la Fama del Rock & Roll 2025. La cantante estadounidense deslumbró en la alfombra roja con un look que rindió homenaje a una de sus mayores inspiraciones: Cyndi Lauper. El atuendo estuvo cargado de referencias al video “True Colors”, que se convirtió en una carta de amor visual a la libertad y la autoexpresión.

Bajo la dirección de la estilista Genesis Webb, Chappell Roan apareció con una pollera de diarios diseñada por Efraín Nava. Las tiras de papel, los pliegues teatrales y las caderas voluminosas de inspiración rococó evocaron lo lúdico de Cyndy, pero reinterpretado con un espíritu más punk. Aunque la pieza ya había sido usada por la artista en algunas presentaciones, adquirió un nuevo sentido al desplegarse en esa alfombra roja.

El look se completó con un bustier ajustado, sandalias doradas y un tocado brillante confeccionado por Manny Robertson, decorado por detrás con un collage dedicado a Cyndi Lauper. El maquillaje estuvo a cargo de Dee Carrion y retomó los tonos del videoclip, mientras que el peinado de suaves rulos firmado por Jacob Aaron selló la estética ochentera.

El resultado fue un homenaje que cruzó generaciones, puesto que Chappell Roan no solo vistió la moda de Cyndi, sino que la interpretó. Con cada detalle, desde las uñas con motivos de diario hasta el tocado reluciente, recreó la esencia de una época donde la rebeldía era más que un simple look.

En su discurso, la cantante recordó su vínculo con la homenajeada desde la adolescencia. “Ella me inspiró con su moda, su cabello, su maquillaje y su música”, confesó. De hecho, a los 13 años, había elegido “True Colors” para audicionar en America’s Got Talent.