Chappell Roan desafió a todas las compañías disqueras en medio de su discurso en los Grammy

En la edición de los Premios Grammy 2025, Chappell Roan, la cantante de 26 años, dejó una huella imborrable tras recibir el galardón a Mejor Artista Nuevo. Además de agradecer su nominación, utilizó el escenario para transmitir un fuerte mensaje que no solo impactó a la industria musical, sino también a sus colegas y seguidores. La artista, conocida por su estilo único y su compromiso con la comunidad LGBTIQ+, aprovechó la oportunidad para lanzar un desafiante pedido hacia las discográficas.

Chappell Roan exigió mejores condiciones para los artistas en los Grammy

Durante su discurso, Chappell Roan no solo celebró su logro, sino que también expresó su descontento con el trato que reciben muchos artistas emergentes. "Me dije a mí misma que si alguna vez ganaba un Grammy y me paraba aquí frente a las personas más poderosas de la música, exigiría que las discográficas de la industria que se benefician millones de dólares de los artistas ofrecieran un salario digno y atención médica, especialmente a los artistas en desarrollo", dijo ante la mirada atenta de los presentes, quienes recibieron sus palabras con un aplauso unánime.

A su vez, Roan compartió una experiencia personal que motivó su intervención. Recordó que a los 16 años, firmó contrato con Atlantic Records, pero cuando fue despedida en 2020, no sólo enfrentó la inseguridad laboral, sino también la falta de acceso a atención médica. "Fue devastador sentirme tan comprometida con mi arte y sentirme tan traicionada por un sistema deshumanizado", confesó. Esta reflexión hizo que la cantante estadounidense terminara su discurso con una pregunta que hizo eco en el auditorio: "Sellos discográficos, nosotros los apoyamos… ¿Pero ustedes nos apoyan?"

Un mensaje poderoso de Chappell Roan a favor de la comunidad trans

Además de su lucha por mejores condiciones laborales, Chappell Roan siempre fue una firme defensora de los derechos de la comunidad trans. En varias ocasiones expresó su agradecimiento y admiración hacia las personas trans, drag queens y lesbianas.

De hecho, cada vez que puede reconoce su influencia en el arte. En los Grammy, no fue la excepción. "Las personas trans siempre han existido y existirán por siempre, y nunca, pase lo que pase, les quitarán la alegría a las personas trans", aseguró, en claro compromiso con la causa. "No estaría aquí sin las chicas trans", concluyó.

De esta manera, Chappell Roan sigue demostrando que no solo es una gran artista, sino también una voz valiente para aquellos que luchan por condiciones más justas dentro de la industria musical y la sociedad en general.